Commentaar: Baas is de baas bij Milano Design Awards

Maarten Baas won de prijs voor 'beste concept' op de Milanese meubelbeurs. Maar was dat wel terecht?

May i have your attention please? is de toepasselijke titel van wat de Nederlandse ontwerper Maarten Baas en kantoormeubel-entrepreneur Hans Lensvelt op de Meubelbeurs van Milaan lieten zien. De nieuwe locatie Ventura Centrale was een trekpleister: deze ronde gewelven onder het Centraal Station van Milaan gingen voor het eerst sinds 30 jaar weer open. De expositie werd beloond met een Milano Design Award voor het beste concept. De jury van de Oscars van het ontwerp roemt de directheid en theatraliteit waaraan eenieder plezier kon beleven.

Ik snapte er eigenlijk niets van. May I have your attention, please? is een mooie opstelling van megafoons rond de nieuwe kantoorstoelen in een indrukwekkende hal met bijbehorende akoestiek, daar was niks mis mee. Maar het gaat aan mij voorbij waarom dit het Beste Concept is. Het geluid uit de toeters was opgenomen audio. Er was niks knaps aan, zoals live feedback of interactieve audio, die je bijvoorbeeld zou kunnen achtervolgen door de ruimte.

Ook vraag ik me af waarom de roeptoeters naar binnen richting de stoelen gedraaid staan en niet richting de bezoekers. Wil Baas de lege stoelen om aandacht vragen? You've lost me, Maarten. Bovendien bekruipt mij het gevoel dat dit al eerder gedaan is, en dan beter. Niet in de laatste plaats door Baas zelf. Een prijs voor zijn eerdere aanwezigheid in Milaan met 'Het goedkoopste design van Milaan' met enkel wifi waarover je een app van 79 cent kon downloaden en daarna zijn circustent genaamd 'Baas is in town' verdienden wat mij betreft alle roem voor lef, kritiek en eigenzinnigheid.

Het ging dus om een stoel. De collectie van Lensvelt bevat sinds de beurs de kantoorstoel Maarten Baas 101. Herkenbaar zijn de cartooneske vormen zoals je die ook bij zijn Smoked Chairs-stoelen in Zomergasten ziet. Ze worden op grote schaal geproduceerd zonder verlies van identiteit. The same, but different. Iedere grillig gevormde rugleuning is de met de hand nagetekende vorm van hetzelfde voorbeeld. “Doe dat 10, 20, 100 keer en het resultaat zal nooit identiek zijn,” zegt Baas. “Samen vormen ze een unieke installatie van individuele elementen.”

Hij wordt al de nieuwe Droog genoemd. In afwezigheid van het baanbrekende bedrijf dat Dutch design op de kaart zette, valt inderdaad de net zo droge humor en conceptuele kijk op. Voor partner Lensvelt was het de tweede keer op rij dat hij een Milano Design Award in de wacht sleepte. Vorig jaar won de kantoormeubelmaker een prijs voor de installatie Boring, waar bezoekers even een kantoor binnen stapten om naar hartenlust propjes in muisgrijze prullenmanden te gooien.

De installatie met de roeptoeters maakt ook deel uit van de solotentoonstelling van Maarten Baas in Groningen. De lancering van de 101 chair in Amsterdam vindt plaats op 20 april. Designcriticus Jeroen Junte doet de inleiding.