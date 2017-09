Commentaar: Duizend euro en meer voor een smartphone?

De iPhone X-prijs lokt felle reacties uit. Volgens Erwin wennen we er maar beter aan.

De nieuwe iPhone X is de eerste iPhone die niet voor minder dan duizend euro te koop is. 1159 euro kost de goedkoopste versie met 64 GB. De versie met 256 GB kost 1329 euro. Dat is een smak geld en de eerste reacties, zoals tijdens mijn livestream op Facebook, logen er niet om. De felheid van de toon verraste me zelfs.



Afgezien van het feit dat wij Nederlands graag zeiken en men online sowieso zelden een blad voor de mond neemt, gaat er achter die felle toon meer schuil. Het lijkt erop dat we een smartphone zien als een universeel grondrecht en dat ie daarom betaalbaar moet zijn. Het feit dat we jaren lang smartphones gesubsidieerd konden kopen heeft dat gevoel versterkt. Het gevoel is echter volstrekt irrationeel. Bij een nieuwe Porsche roepen we immers ook niet dat ie te duur is.



Het is niet alleen Apple dat zijn prijzen verhoogt. De Samsung Galaxy Note 8 kost 999 euro. De LG V30 zal ook niet goedkoop worden. De prijs van premium smartphones is de afgelopen jaren omhoog gekropen, omdat ze vol zitten met relatief dure, cutting-edge tech, waar de fabrikanten zich mee willen onderscheiden. Technologie die trouwens vanzelf goedkoper wordt. Kijk naar OLED-tv’s. Die zijn in een paar tijd een factor tien (!) goedkoper geworden.



Wat wellicht een rol speelt bij de felle reacties op de iPhone X-prijs is het hardnekkige idee dat er maar één iPhone is. Dat is al lang niet meer zo. Sterker, de nieuwe line-up van Apple aan verkrijgbare iPhones is nog nooit zo groot geweest. Niet alleen is naast de nieuwe X en de iPhone 8 (Plus) nog de 7 (Plus) verkrijgbaar, maar ook de iPhone 6S (Plus). Als je alle modellen en uitvoeringen optelt, dan kom je momenteel aan 16 verschillende iPhones. De goedkoopste is de iPhone SE, die kost ’slechts’ 400 euro. Da’s een prima smartphone.



De hoge prijs voor de iPhone X is de prijs die we betalen voor onze onstilbare honger naar innovaties en de magie die we elk jaar weer verwachten. Verwachtingen die amper nog te vervullen zijn. Daarvoor is de smartphone al te ver uitontwikkeld. De nieuwe features waarmee fabrikanten ons nog enigszins kunnen doen duizelen zullen simpelweg duur zijn. Wen er maar aan.

