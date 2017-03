Commentaar: Shell verhoogt het verbruik van je auto

Shell gaat willens en wetens het 'well-to-wheel'-verbruik van je auto verhogen door benzine thuis te bezorgen.

In een grondige vergelijking van de uitstoot van elektrische auto's en auto's op fossiele brandstoffen bereken je de zogenaamde 'well to wheel'-uitstoot. In het geval van elektrische auto's reken je dus de milieubelasting van het opwekken van de stroom mee, bij fossiele brandstof reken je ook mee dat het uit de grond is gehaald en vervoerd naar je lokale pomp.

Dan blijkt de uitstoot van een Ecoboost, Bluemotion of ander zuinigheidsmonster plots gauw te verdubbelen. Olietankers, vrachtwagens, ze komen niet vooruit op de wind. Maar het kan natuurlijk erger en Shell heeft verzonnen hoe: laat de benzine aan huis bezorgen.

De test heet Tapup en gaat getest worden in Rotterdam. Via een app bestel je een tankwagen die jouw auto vol gooit voor €3,95, en als bonus de nodige extra CO2 en fijnstof in je straat. De site voor dit project is door Shell offline gehaald, nadat het FD bericht had over de dienst.



