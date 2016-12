De beste Indie-games van 2016

2016 was een fantastisch jaar voor liefhebbers van indie-games. Jan zet de tien beste titels van kleine ontwikkelaars op een rijtje.

Na de tien beste triple-A-games van 2016 is het nu tijd voor de 10 meest bijzondere indie-titels van afgelopen jaar in willekeurige volgorde.

1. Inside (PC, PS4, Xbox One)

Inside is de spirituele opvolger van het geprezen Limbo en is opnieuw onheilspellend en grimmig. Het einde is abrupt, de twist aan het einde absurd maar als geheel is Inside absoluut mindblowing. Ga dit alsjeblieft spelen, mocht je dat nog niet hebben gedaan.

2. The Witness (PC, PS4, Xbox One)

Lijntjes en stipjes en daar eindeloos mee variëren. Dat is de basis van de briljante puzzelgame The Witness van indie-goeroe Jonathan Blow (Braid). Of zoals we al eerder schreven: "The Witness is survival voor je hoofd".

3. Unravel (PC, PS4, Xbox One)

Een rood bolletje wol komt tot leven en gaat vervolgens op onderzoek uit in de Scandinavische natuur om herinneringen van een oude vrouw terug te winnen, om zo haar vergeelde fotoboek te 'restaureren'. Unravel is als oogstrelende platform-game een te koesteren kleinood: een simpel spel dat verhaalt over de kleine dingen in het leven, een game die emotioneert zonder expliciet te zijn.

4. Firewatch (PC, Mac, PS4, Xbox One)

Als oranje je favoriete kleur is, heb je Firewatch natuurlijk allang gespeeld. Ondanks dat de afronding van het verhaal beter had gekund, en dat de uiteindelijke ontknoping een tikje tegenvalt, is de reis naar die ontknoping een volwassen, fraaie wandeltocht die ik iedereen van harte aanraad. Een broeierig adventure in een unieke setting.

5. Hyper Light Drifter (PC, Mac, PS4, Xbox One)

Hyper Light Drifter is een zeer bijzonder spel. Misschien een tikje lastig voor huidige spel-standaarden, maar daardoor voelt de exploratie van de wereld een stuk persoonlijker en heldhaftiger. De bijzondere graphics en sound zorgen bij vlagen voor een betoverende ervaring.

6. ABZÛ (PC, PS4, Xbox One)

ABZÛ is een prachtige, bijna spirituele ervaring waarbij beeld, muziek en boodschap subliem samenkomen. Het spel is zo relaxed én zo mooi gemaakt, dat iedereen die deze game een kans geeft, in een klap verliefd wordt. Van de makers van Journey en Flower.

7. Stardew Valley (PC, Mac, PS4, Xbox One)

Stardew Valley is als de Harvest Moon games die niet meer op een dergelijke manier gemaakt worden. Een heerlijk relaxte maar dik-belegde farming sim die je dagen, zo niet weken zoet houdt.

8. Owlboy (PC, Mac)

Owlboy haalt duidelijk inspiratie bij Castlevania, Metroid en de klassieke Legend of Zelda games maar dat levert wel een heel fraai pixelart-ogende game op met een vertederend, klunzig uilen-knaapje als dappere hoofdrolspeler.

9. Thumper (PS4, PC)

Een verslavende, hypnotiserende, bijna geestverruimende muzikale ritme-reflex game waarbij je een space kever (bent u daar nog?) over een lichtgevende achtbaan stuurt. Fantastisch!

10. That Dragon, Cancer (PC, Mac, iOS)

Leuk is That Dragon, Cancer geenszins maar wat is het belangrijk dat deze game over het verlies van je kindje aan kanker begin 2016 het licht zag. Net als bij Gone Home en Everybody’s Gone To The Rapture valt er nauwelijks gameplay te ‘beleven’ maar het verhaal wordt liefdevol en indringend verteld. Het is tegelijkertijd de meeste persoonlijke game die je ooit zult spelen.