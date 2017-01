Tweedehands elektrisch rijden: doen of niet?

De markt voor tweedehands elektrische auto's wordt wat volwassener. Is 2017 het jaar om een tweedehands elektrische auto te kopen?

De goedkoopste tweedehands Nissan Leaf die ik vinden kan op dit moment is een wit, 5 jaar oud exemplaar met ruim een ton op de teller. De dealer geeft 50.000 kilometer garantie op de accu. Je betaalt er 12.000 euro voor. De absolute instapper onder de Tesla's is er eentje uit 2013 voor 60.000 euro. Uiteraard het model met de kleinere 60kW-accu.

Volgend jaar zullen er aanzienlijk meer auto's uit de 3-jarige lease komen en zullen er meer betaalbare elektrische auto's beschikbaar zijn. Gezien de auto's dankzij allerlei fiscaal aantrekkelijke regelingen minder hebben gekost dan op het prijskaartje stond, zullen ook de tweedehands prijzen wat gunstiger uitvallen dan je zou verwachten.

Let goed op bij de modellen van Renault (Fluence, Zoe en Twizy) en sommige Nissan Leafs: die worden verkocht exclusief batterij. Die moet je huren. Daardoor kan een tweedehands auto flink goedkoper lijken dan hij werkelijk is.

Verlies van actieradius

Nadeel is natuurlijk dat de Leaf, de i3 en de Model S allemaal aardige updates hebben gehad in hun bereik in de afgelopen jaren. Daarentegen zullen de auto's van een jaar of drie oud iets van hun actieradius verloren zijn. Bij een Model S geen groot probleem, maar bij een Leaf die het met lage temperaturen en flink doortrappen slechts 80 kilometer vol houdt is dat wel een serieuze beperking.

Voor deze auto's geldt dus in hoge mate dat je moet kijken naar je te verwachten gebruikspatroon. Rijd je in de meeste gevallen korte stukken en kun je laden op je werk en thuis (eigen oprit of garage), dan kan een betaalbare elektrisch tweedehandsje een fijne instap zijn in de wereld van elektrisch rijden.

