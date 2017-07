Duurtest Fiat 124 Spider: the rebound car

Na een maand met de Mazda MX-5 RF is het nu tijd voor het broertje, de Fiat 124 Spider. Over de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee auto's.

Wie niet bijhoudt wat er gaande is in de auto-industrie, zal verbaasd staan te kijken dat de Japanse Mazda Mx-5 en de Italiaanse Fiat 124 Spider van dezelfde lopende band komen in Hiroshima. De Italiaan die wij rijden is nog nooit in Italië geweest. Dat geldt overigens ook voor de Fiat 500 die in Polen gebouwd wordt.

De merken zijn niet getrouwd, maar hebben met deze twee modellen een affaire. Ook dat is vrij gebruikelijk in autoland. De Smart ForFour was het broertje van de Mitsubishi Colt en met de huidige generatie het broertje van de Renault Twingo. Relaties zijn hier stormachtiger dan in een Griekse tragedie. Saillant detail: de 124 Spider zou eerst geen Fiat maar een Alfa Romeo worden. Vele malen sexy'er natuurlijk, maar het mocht niet zo zijn.

De MX-5 is de meest populaire roadster ter wereld en Fiat deed er dus slim aan om hier zijn auto op te baseren. Gelukkig is dit geen 'badge engineering'-project geweest. Het plaatwerk is totaal anders en ook de 2 liter motor van Mazda moest er aan geloven en werd vervangen door een 1.4 liter turbo. De ophanging is wat meer op luxe ingesteld. De auto is wat zwaarder dan de Mazda en ook ietsje ruimer. En bij een klein autootje kan 'ietsje' precies genoeg zijn om wel comfortabel in te zitten.

Ondanks die verschillen hebben de Mazda en de Fiat bijna hetzelfde vermogen, hetzelfde verbruik en dezelfde prijs. Op papier komen de auto's dus heel dicht bij elkaar. In de komende vier weken kijken we of dat in praktijk ook zo is en welke auto je zou moeten rijden.

Elke maand test Rutger Middendorp een andere auto voor Bright. Volg de updates via Bright.nl/duurtest.