Duurtest Mazda MX-5 RF: cabrio voor wie liever een coupé wil

Rutger test deze maand de Mazda MX-5 RF. "Niets aan deze auto is overbodig."

De Mazda MX-5 was altijd een gewone cabriolet met een stoffen kapje. Tot vorig model, toen daar een hardtop convertible bijkwam. Zo'n indrukwekkend stukje metaalorigami. Opvallend genoeg kwam de nieuwste generatie in eerste instantie alleen weer met een stoffen kap. Maar na een tijdje kwam tot ieders verrassing een soort hardtop, maar dan anders.

Niet helemaal open

De RF lijkt in eerste instantie op een coupé, maar met een druk op de knop kan het dak ingeklapt worden. In tegenstelling tot de auto van de derde generatie, verdwijnen nu alleen het dak en de achterruit. Al het metaal achter de deur (de C-stijl in vaktermen) blijft staan. Dat alles resulteert in een auto die met gesloten kap echt prachtig is, maar open niet helemaal open is. De wind om je oren is net wat minder intens, maar de ruis is net iets harder. Daarmee is de MX-5 een cabrio voor wie liever een coupé wil.

Maar laten we voorop stellen dat de MX-5 in beide vormen een uniek apparaat is. Geen enkel ander massamerk maakt al jarenlang een roadster met een extreem laag gewicht, voldoende power en ruimte voor slechts twee niet al te grote volwassenen. De MX-5 is de auto die niet gemaakt zou worden als elke beslissing gebaseerd was op statistieken, customer clinics en focus groups. Hij is te klein, te onpraktisch, te duur.

Je blijft er naar kijken

We mogen Mazda dus op de blote knietjes danken dat ze de MX-5 maken. Want deze auto is ook té perfect, té zeitgeist en té bijzonder voor 2017. Hij staat nu drie dagen op de oprit en elke keer als ik hem spot door de keukenruit of er langs loop om boodschappen te doen, moet ik kijken. De kont heeft Jaguar F-type kwaliteit. De neus doet denken aan de Ferrari Dino.

Kijk ik door de achtervelgen, dan zie ik met name waar het materiaal ontbreekt. Dwars door de carrosserie naar halverwege de uitlaat. Niets aan deze auto is overbodig. Zelfs de zonnekleppen zijn teruggebracht tot de minimale hoeveelheid materiaal. De MX-5 is op geen enkele manier te vergelijken met gewone auto's.

We gaan de komende weken in onze Duurtest de Mazda MX-5 RF testen en we nemen jou graag mee.