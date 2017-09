Duurtest Opel Ampera-E: waar komt dat enorme bereik vandaan?

Deze week rijden we de Opel Ampera-E met 350 km bereik (500 km volgens NEDC) en gaan we naar Japan voor de introductie van de nieuwe Nissan Leaf.

Ruim vijf jaar geleden heb ik drie maanden met de eerste Nissan Leaf geleefd. Toen stond elektrisch rijden in Nederland nog in de kinderschoenen. Er waren een beperkt aantal laadpalen, bijna geen snelladers en ook de actieradius van de auto maakte het pionieren. In je hoofd dan. Want het is in eerste instantie lastig om elektrisch rijden niet te vergelijken met ouderwets op benzine rijden.

In praktijk bleek het wel mee te vallen. Ik reed 60 kilometer naar mijn werk, zette de auto daar aan de laadpaal, reed 's middags 60 kilometer terug, klikte hem daar ook weer aan de stekker. Reizen van meer dan 80 kilometer deed ik met de trein. Dat was niet meer dan 1 keer per maand. Een klein offer en bovendien ontdekte ik al snel dat die trein er wel langer over doet, maar omdat je de tijd nuttiger en/of aangenamer kan gebruiken de reis per saldo prettiger was. Maar dat was toen en dit is nu.

Vooral een grotere accu

Opels Ampera-E lijkt van de buitenkant een kneiter van een innovatie. Van 160 km officieel naar 500 km officieel bereik. Er was echter minder voor nodig dan je zou denken. Nissan wist eerder al de range op te schroeven van de eerste versie van de Leaf van 160 naar 250 kilometer door de accucellen wat handiger in te delen en daardoor in dezelfde ruimte meer stroom op te slaan. De Ampera-E heeft vooral een grotere accu. Hetzelfde formaat als de kleinste Tesla Model S-accu: 60kWu. De eerste Leaf had een 24kWu batterij aan boord.



Het grootste gedeelte van de verbetering zit dus in meer batterij. Waarom ze dat bij de Nissan Leaf niet gedaan hebben in 2011? Enerzijds omdat ze dus nog iets minder goed waren in het compact koppelen van cellen, maar de grootste reden is waarschijnlijk dat de Leaf al zeker €6000 duurder was dan een vergelijkbare Golf. Het grootste minpunt van de Ampera E is dan ook de prijs. Kostte de Leaf iets meer dan €30.000, de Ampera E gaat over de €40.000 heen.



Dat kun je uiteraard weer terugverdienen door er in te rijden. Want stroom kost aanzienlijk minder per kilometer dan benzine én je onderhoudskosten zijn veel lager met een elektrische auto. De accu's van veelgereden Tesla's lijken aan te geven dat het met de vermindering van de accu ook wel meevalt, dus de afschrijving zal de eerste levensjaren ook te behappen zijn.

Rutger laat je later deze week de nieuwe Nissan Leaf zien.