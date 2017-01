Duurtest Opel Zafira: top 5 features

Na 2 weken met de Opel Zafira weten we vrij zeker wat de tofste features zijn. En nummer 1 ontbreekt helaas op onze auto.

De Opel Zafira, die we deze maand in de Duurtest rijden, zit vol verrassingen en die verklappen we graag voor jou. Maar de beste feature is optioneel en ontbreekt op onze auto, #huilen.

5. Het oneindige schuifgebeuren

De middenconsole van de Zafira is een doolhof voor de beginner. Het heeft mij (toegegeven in het donker) 15 minuten, een belletje met Opel en een sms'je naar de PR-manager gekost om de USB-aansluiting te vinden. Die is namelijk door middel van een uitklapbaar laatje te bereiken. Onder de elleboog bevindt zich verder een vak zo diep, dat je je verbaast dat je hand niet over de straat krast, een bekerhouder en een elleboogsteun die ook nog een opbergvak verbergt. Al deze onderdelen zijn onafhankelijk van elkaar te verschuiven voor je ideale opstelling.

4. Stuurverwarming

Ja, deze middenklasser heeft stuurverwarming. Verwarming. In. Je. Stuur. Zodat je bij deze vriestemperaturen geen koude klauwen krijgt voordat de kachel opgewarmd is.

3. Een levend mens in de binnenspiegel

Deze feature had op 1 gestaan als we niet al eerder in de Opel Astra hadden gereden met dezelfde optie. Want het blijft leuk. Klik op de OnStar-knop op de binnenspiegel en je spreekt met iemand die ergens in Engeland achter een bureau zit en toegang heeft tot Google. Dat is handiger dan je denkt. Heb je een discussie met je vrouw over wat groente en fruit is, of Selma Hayek wel of niet een lekker wijf is, of dat de kortste route naar je schoonouders echt via deze doodlopende weg is; OnStar biedt onafhankelijke hulp. Ze kunnen zelfs je auto laten toeteren als je te lui bent om de claxon in te drukken en de snelste route naar je schoonouders voor je ega in de navigatie zetten.

2. Die eindeloze voorruit

In eerste instantie leek de Zafira een gewone MPV, totdat ik de schuifknop in het plafond aantrok en er plotseling een soort serre van deze familiewagen gemaakt werd. Vooral op grijze dagen is al dat licht boven je voorhoofd bijzonder aantrekkelijk.

1. Een ingebouwde fietsendrager

Opel biedt het al een tijdje aan en nog geen ander merk heeft het gekopieerd: de ingebouwde fietsendrager. Onze testauto heeft het helaas niet, maar elke Zafira-rijder zou deze handigste optie ooit moeten kiezen: de FlexFix-fietsendrager. Geen gedoe met stekkers, extra nummerborden en ander ongemak. Je trekt zo een heel stuk bumper van je auto inclusief kentekenplaat naar achteren, klapt wat onderdelen uit en klaar ben je.

