Duurtest Renault Grand Scenic: très grand

Onze autotester Rutger wordt blij van de familiewagen Grand Scénic.

Wie vaker onze Duurtest leest, heeft dit vaker gehoord, maar een disclaimer past op deze plek. Ik heb op mijn achtste een folder van de Renault Espace gehad met een bovenaanzicht van de auto in een soort picknickstand met omgedraaide voorstoelen en een tafeltje in het midden. Sindsdien voel ik een aantrekkingskracht van deze auto's, waar Freud een dansje bij zou doen.

De Grand Scenic past op alle mogelijke manieren in dat plaatje. Er zitten namelijk zeven hele stoelen in. Of eigenlijk 6,7. De achterste zijn een stukje kleiner en de drie stoelen ervoor moeten een stuk naar voren om achterin te kunnen zitten, maar met een beetje passen en meten krijg je er zeven volwassenen in. Zonder passen en meten krijg je er twee volwassenen en vijf kinderen in. Leuk voor de uitwedstrijden.



Die stoelen zijn in het geval van onze Grand Scénic Energy dCi 160 EDC Bose van €45.000 met prachtig zwart leer bekleed, hebben comfort hoofdsteunen en massage- en verwarmingsfunctie voor de voorstoelen. Ik krijg er de kriebels van zo enthousiast als ik hier van word. En dan hebben we het alleen nog maar over de binnenkant.

Vergeleken met bijvoorbeeld de C4 Grand Picasso is deze jongen van de buitenkant wat spannender belijnd. Niet in de laatste plaats vanwege de enorme velgen die standaard zijn. Die zorgen ervoor dat de auto visueel veel meer in balans is.

Het enige waar ik lastig aan kan wennen is het knikje in wat de experts de 'daylight opening' noemen en glazenwasser de 'raampartij'. Chauffeur Bram vond het de auto een katachtige uitstraling geven. Ik heb het gevoel dat hij in het midden door gaat breken. Schoonheid ligt in het concept dat je van een auto in je hoofd hebt.

Wat in het geval van deze prijzige Franse schoonheid wel een interessante vraag is: kun je beter een goedkopere auto met veel opties kopen of een duurdere auto die wat kaler is? Nu is er in het segment van de 7-zitters weinig te koop van de luxemerken voor een bedrag van €45.000 (een Audi Q7 kost al snel het dubbele!), maar de vraag blijft waar het geld in geïnvesteerd wordt.

Deze Renault heeft radar cruise control, kan automatisch inparkeren, heeft een enorm panoramadak en alle andere gemakken die we gewend zijn van een moderne auto. De zichtbare kostenbesparing zit hem in de afwerking en het materiaalgebruik. Het dashboard bestaat uit grote lappen van hetzelfde materiaal en het kunststof kan niet concurreren met wat je in die Q7 tegen zou komen. Het Bose-geluidssysteem is niet slecht, maar ook niet zo goed dat het de Bose-logo's op de buitenkant van de auto verklaard.

Het infotainmentsysteem is prima, maar stap over in een BMW of Audi en je begrijpt het prijsverschil. De manier waarop de tafeltjes uit de voorstoel geklapt worden geeft niet het meeste vertrouwen in de langdurige werking van de constructie. Op de vloer trof ik een kunststofdop die ergens op een rail van een stoel of zo hoort die los was gekomen.

Het vermoeden bestaat dat over 5 jaar de Audi ook nog frisser oogt van binnen, maar dat is een aanname. Op dit moment met een paar duizend kilometer op de klok voelt de Grand Scénic als een heerlijke familiewagen. Met ruimte te over. Wie niet als tweede auto een Audi op de oprit heeft staan, zal de kleine verschillen niet merken.

