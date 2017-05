The Circle is een hele saaie thriller over social media

Een bestsellerboek, grote namen in de cast en een trending topic ten spijt is de verfilming een epic fail.

Disclaimer: ik ga me niet inhouden met spoilers want we hebben het hier per slot van rekening over The Circle van Dave Eggers. Geheimen zijn leugens.

Om meteen met een bekentenis te beginnen: ik vond het boek ook al matig. Het was dat het onderwerp zo tot de verbeelding spreekt. Een internetbedrijf dat zo machtig en alomtegenwoordig is dat het trackingchips in botten van baby's wil stoppen om naderhand de kans op kindvermissingen te reduceren. Dat als ultieme vox populi politici tot totale transparantie dwingt onder het mom van ware democratie. En dat een account bij zijn netwerk wettelijk verplicht wil laten stellen voor alle burgers. Zaken waarvan je in de verte Mark Zuckerberg heimelijk over zou kunnen zien dagdromen.

The Circle is een fictieve fusie van Facebook en Google die is gevestigd op een enorme campus die verdacht veel wegheeft van Apple Park alias Apple’s ‘spaceship’ dat momenteel in aanbouw is. Hoofdpersoon Mae Holland krijgt via een vriendin de kans om er te gaan werken. Het is voor haar een droom die uitkomt. De bal begint te rollen wanneer The Circle een cameraatje op de markt brengt dat het sociale netwerk overal ter wereld ogen geeft. De charismatische CEO van het bedrijf, Eamon Bailey geheten, noemt het idee SeeChange: “Weten is goed, maar alles weten is beter.”

Door een samenloop van omstandigheden wordt Mae de vaandeldrager van SeeChange. Ze geeft haar privacy op en deelt haar hele leven (behalve 3 minuten per toiletbezoek en tijdens haar slaap) per videostream live met de wereld. Mae is meteen een ster en heeft vele miljoenen volgers. Binnen het bedrijf - the innercircle - zit ze in de lift en wordt zelfs Bailey’s protegé.

De climax nadert wanneer Mae hem op het idee brengt om SeeChange in te zetten voor het opsporen van voortvluchtige criminelen. Ze geeft een bevlogen presentatie van de toepassing in de aula van het bedrijf en zweept het aanwezige publiek op voor een live demo. De heksenjacht loopt uit de hand wanneer het publiek na een eerste succesvol burgerarrest scandeert om Mercer te traceren, Mae’s oude vriend die weliswaar geen crimineel is maar wel anti-Circle en waarvan iedereen weet dat ze gebrouilleerd zijn. Bij de actie rijdt Mercer zijn auto, gehinderd door cameradrones, in een ravijn en verongelukt.

Het is precies in die scène dat de verfilming zijn zwakke gestel het beste demonstreert. De bewuste scène is het perfecte moment in de film om de kijker Mae’s heftige emoties en de impact van de idiote ideeën van The Circle te laten voelen. In plaats daarvan wordt het drama véél te snel afgekapt. Je hoort en ziet in een flits nog net Mae’s gil van schrik en cut, fade to black, en hop, door naar de volgende scène. Weg catharsis.



Het helpt niet wanneer de hoofdrolspeelster, Emma Watson, het zwakst acteert van de cast. Ik heb haar geen moment geloofd. Het is misschien toevallig maar de personages die niet meegaan in de socialmedia-hype van The Circle hadden de beste acteurs. Van enkele Circlers twijfelde ik zelfs of ik nou naar een parodie zat te kijken of dat ze het menen.

De regisseurswisselingen geven de indruk dat deze film kapot is geproduceerd tot een slap compromis. De film is rommelig en oppervlakkig, en lijkt daarin op de sociale media die het verhaal juist op de korrel wil nemen. Daarmee zijn we terug bij af en is de cirkel rond.

