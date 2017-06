'Dé game waarvoor je de Xbox One X moet kopen is er nog niet'

Jan speelde al even met de nieuwe Xbox One X met al zijn grafische pracht en praal.

De Xbox One X werd zondagnacht aangekondigd en is vanaf 7 november te koop (499 euro). Jan speelde er al mee en deelt zijn eerste ervaringen met de nieuwe games in 4K met 60 frames per seconde, HDR en Dolby Atmos-geluid. De nieuwe Forza Motorsport 7 zag er fantastisch uit. Maar het wachten is voorlopig op een echte hit-game die grote massa's gamers, waaronder Playstation 4-bezitters, zou kunnen verleiden over te stappen op de Xbox One X. Bekijk de video vanuit Los Angeles:

