Eerste indruk: is de Note 8 nog wel nodig?

Bright was in New York bij de presentatie van de Note 8. Hoeveel voegt dit nieuwe toestel toe ten opzichte van de S8+? Bekijk Merijns eerste indruk.



De buitenkant van de smartphone is niet erg spectaculair. Het scherm is iets groter, 0,1 inch, maar dat zal het verschil niet maken. Net als de Galaxy S8 en S8+ heeft de Note 8 vrijwel geen randen om het scherm. De vingerafdruksensor zit naast de camera op de achterkant en is daarom best moeilijk te bereiken met je vinger.

Wat we wel spannend vinden is wat er aan de binnenkant van de smartphone zit en dan vooral de camera. De smartphone heeft twee verschillende camera's aan de voorkant die allebei beschikken over optische stabilisatie. De ene camera heeft een wide-lens om zo veel mogelijk vast te leggen. De andere camera heeft een 2x optische zoom. Als je een foto maakt, worden beide camera's gebruikt waardoor er eigenlijk twee foto's tegelijk worden gemaakt. Daarna kies je gewoon welke foto je het mooist vindt. Ook is er een optie om de achtergrond van foto's wazig te maken. Dit kan tijdens het maken van de foto en erna.



Een andere leuke feature is dat je op je Note 8 notities kunt maken zonder dat je de telefoon opstart. Tot slot zitten er veel features ingebouwd die de S-pen ondersteunen, zoals het kleurboek van Samsung.



Lees meer: Samsungs Note 8 half september te koop voor 999 euro.



Bekijk ook onze livestream direct na de presentatie van het toestel in New York:

