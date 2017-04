Eerste indruk: elektrische scooter UNU voor de stad

Het Duitse merk UNU wil met elektrische scooters steden veroveren. Jan testte hem.

Elektrische scooters zijn de toekomst, althans dat zou je denken. Geen uitlaatgassen en geen geluidsoverlast, welke stedeling wil dat nou niet? Probleem is dat elektrische scooters veelal een stuk duurder zijn dan benzine-varianten en dat ze er niet altijd even sexy uitzien. Bovendien zijn veel mensen nog huiverig voor het opladen. De UNU-scooter, sinds kort in ons land te koop, belooft een oplossing.

Doordat je de scooter online bestelt en die vervolgens voor je deur wordt afgeleverd, is er geen dealer in het spel en blijft de aanschafprijs relatief scherp. Een basismodel kost 1899 euro. Er is keuze uit meerdere kleurencombinaties. Bovendien kun je de portable accu van de scooter in ieder stopcontact opladen. Een volle accu laat je kilometer rijden met een gemiddelde snelheid van 48 kilometer per uur. Hieronder zie je onze eerste indruk:

