Eerste indruk Gran Turismo Sport: vooral online goed

Rutger testte de nieuwe Gran Turismo Sport in Modena en vergeleek de game met racen in het echt.

Gran Turismo is een racegame voor de Playstation dat al sinds deel 2 in mijn geheugen is gegrift. De menugeluidjes, de rijproeven die je moest afleggen, de enorme nerdyness van het geheel. Ik voelde me thuis in die game. Dat de makers van het spel de graphics voor de Nissan GT-R maakten, bracht de hype alleen maar op een hoger niveau. Maar na deel 4 ging de ontwikkeling van de game steeds moeizamer, leek het wel. Het duurde eindeloos voor er weer een nieuwe versie kwam, die dan vaak al ingehaald was door andere games. Deel 1 tot en met 4 hadden beperkte competitie. Met Project Cars, Forza, Assetto Corsa en andere racegames in de winkels is het er niet makkelijker op geworden.

Geen gamechanger

Vol verwachting vloog ik dan ook naar Modena om de nieuwe game te spelen: Gran Turismo Sport. Op papier lijkt het niet direct een gamechanger. Er zitten relatief weinig auto's en circuits in en er zijn geen ingenieuze nieuwe gamemodes. Achter het stuurtje en achter een controller is er dan in eerste instantie ook veel dat bekend voorkomt. In het geval van Gran Turismo is dat niet per se verkeerd. De menustructuur is nog net iets overzichtelijker geworden, de basis is gelijk gebleven. De menugeluidjes zorgen voor een instant déjà vu.



Wie alleen offline wil gamen, kan beter naar de concurrentie gaan. Er zijn wat losse races te rijden, maar een echte singeplayer campagne is er niet. Er kunnen weer allerlei rijbewijsjes gehaald worden en er is een soort opleiding waar je leert circuits beter te kennen. Daar steekt het dat er zo weinig echt bestaande circuits in zitten. De liefhebber wil het liefst zoveel mogelijk echte circuits onder de knie krijgen, natuurlijk. Offline word je dus niet echt goed bediend door GT Sport.



Maar de bediening is prettig, de visuals zijn fantastisch en Gran Turismo Sport weet het spannend te houden. Regelmatig tref je een virtuele tegenstander die het je een rondje lang moeilijk kan maken. Dat houdt het leuk. Bekijk ook Rutgers vlog:



Esports-competitie

Waar het spel echt moet gaan shinen, is waar het woord Sport vandaan komt. GT Sport gaat namelijk een officieel door de FIA goedgekeurde online racecompetitie beginnen. Met voor de winnaar een beker, die een kopie is van een Boccioni-kunstwerk, en voor de minder getalenteerde racer allerlei subdivisies, zodat je toch een beetje mee kunt komen (zonder kans op die dikke beker). De competitie is nog niet van start en dus is het nog even de vraag in hoeverre de game de transformatie van online racen naar echte e-sport maakt.

Er is op het moment nog geen tv-deal, geen online platform om races te volgen en dus weten we niet hoe pakkend de competitie zal zijn voor deelnemers en toeschouwers. Die laatsten zijn vooral cruciaal om het een echte e-sport te mogen noemen. Het belangrijkste ingrediënt is er: een goede game. Nog even afwachten of de rest ook van de grond komt.

Wie online wil racen en een Playstation heeft, kan niet om de nieuwe Gran Turismo Sport heen. Zeker in combinatie met de Playstation VR is dat een belevenis.



Bright Day, het techfest van Nederland

Ons techfest Bright Day is op 18 en 19 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Ruim 20 duizend vierkante meter met gadgets, games en nieuwe technologie. En als hoofdsprekers de bekende YouTubers Casey Neistat en Simone Giertz. Kijk hier voor het programma en tickets.



Like Bright op Facebook voor meer updates over Bright Day