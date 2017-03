Eerste indruk: Hitcase Pro, cameracase voor iPhone

Met de Hitcase Pro maak je van je smartphone een GoPro. Werkt dat?

Ga eens na met hoeveel apparaten je foto's en video's kunt maken: je smartphone, tablet, fotocamera, laptop en misschien heb je ook nog een videocamera, actioncamera of drone liggen. Op vakantie levert dat een krat vol apparatuur, snoeren en adapters op. De Hitcase Pro+ zou je theoretisch een actiecamera kunnen besparen. De case klemt om je iPhone en maakt hem waterdicht (IP68) en meer shockproof dan hij standaard is (voor de kenner: beter dan de Militaire standaard 810F-516.5).

Met een extra hulpstuk kun je er een GoPro aansluitstuk op zetten, waardoor hij bruikbaar is op zuignappen, klemmen en selfiesticks die voor de GoPro gemaakt zijn. Handig. Daarnaast kun je verwisselbare lenzen monteren, waardoor je iPhone ook opeens net zo breedbeeld wordt als de GoPro.



Wij testten de Hitcase Pro + Pro pack met daarin: de case zelf, een selfiestick, een Ultra Wide Lens, een dopje voor die lens, het aansluitstuk voor de GoPro-mount en een plakker om de Hitcase op je helm te kunnen monteren. De iPhone valt makkelijk in de hoes en vervolgens druk je hem dicht en sluit je hem op drie punten met rubberen ankers. Daarna kun je de telefoon nog steeds bedienen met het touchscreen en zijn de poorten onderop ook nog te bereiken.

Nadelen

Werkt de Hitcase Pro+ met een iPhone dan als GoPro? Yep. Het beeld is goed, bediening is eenvoudig (tenzij je handschoenen draagt) en je hebt geen extra adapter mee te slepen. Maar nadelen zijn er ook. De case is uiteraard vrij lomp, omdat hij waterdicht en shockproof moet zijn (hij bedekt ook de flitser!). Een stijlicoon is het dan ook niet.

Maar door de opzetlenzen is het onmogelijk geworden om je telefoon in deze case nog mee te nemen in je broekzak. 'Is that a Hitcase in your pocket or are you just happy to see me?'. Tenzij je enorme cargopants draagt of je telefoon toch al in een heuptasje meenam, is dat wel vervelend. Want het is net te veel werk om de telefoon elke keer uit de case te halen na een leuk actiemomentje.

De gratis Vidometer-app geeft wel een aantal leuke extra opties die je niet hebt met een GoPro. De app kan een mooie overlay maken met je snelheid, g-krachten, maar ook de hartslag via je Apple Watch of in de Pro versie (€1,99) een kaart via Google Maps. Leuk voor de vakantievideo of een lange ski-afdaling.

De Hitcase Pro+ kost in de VS 149 dollar. In Nederland zul je even moeten speuren om hem te bestellen, maar er zijn winkels die hem af en toe op voorraad hebben.