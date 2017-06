Eerste indruk HTC U11: de knijpfunctie is een onzinnige gimmick

De grootste vernieuwing van de HTC U11: dat je erin kunt knijpen.

Laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen: de knijpfunctie van de U11 is een gimmick. Het voegt niets toe aan de functionaliteit van de telefoon, en het is daarom zonde dat HTC er zo overdreven mee adverteert. Het werkt zo: in de telefoon zitten sensoren die via ultrasoon geluid de druk aan de zijkant van het toestel in de gaten houden. Als je druk zet, dan pikken de sensoren dat op. Door één of twee keer te knijpen kun je bijvoorbeeld apps openen, de flitser inschakelen of iemand bellen.

De enige keer wanneer de functie wél handig is, is bij het maken van een selfie. Maar het verschil tussen knijpen (je moet vrij hard knijpen) en een knopje op het scherm maakt eigenlijk maar weinig uit.



Glazen behuizing vol vingerafdrukken

De U11 is de eerste telefoon van HTC met een glazen design. Dat heeft als voordeel dat de telefoon lichter is, maar hij trekt wel enorm snel vette vingerafdrukken aan. Gebruik hem een minuut of vijf en de U11 ziet eruit alsof hij door honderden handen is betast. De U11 komt in de kleuren grijs, zwart, donkerblauw en wit. Ik heb de blauwe variant als reviewmodel gekregen, en de kleurtint verandert wanneer er licht op de achterkant schijnt. De ene keer is hij felblauw, de andere keer bijna paars.

Met het glazen design hoopt het bedrijf meer vrouwen aan te spreken, zegt Leon Boshuizen, accountmanager bij HTC Nederland. Dat lijkt te lukken: mijn vriendin vindt de glimmende blauwe achterkant van de U11 geweldig. "Het is holographic, hoe cool", zegt ze tegen me. Dat soort glimmende en steeds veranderende kleuren zijn volgens haar helemaal in de mode.

Accu vrij snel leeg

Aan de voorkant vind je een 5,5 inch-scherm met een hoge resolutie van 2560 bij 1440 pixels. Die hoge resolutie is eigenlijk een beetje zonde, want een 5,5 inch-scherm leent zich ook erg goed voor een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Je ziet het verschil in kwaliteit nauwelijks en het verbruikt ook nog eens minder energie.

Want ja: de U11 slurpt zijn accu van 3000 mAh best snel leeg. Hij gaat daarmee niet zo lang mee als je van zo'n grote en dure telefoon verwacht. Ik haalde er met intensief gebruik ook een paar keer de avond niet mee.

Mooie oordopjes

Met de andere hardware zit het wel snor: een rappe Snapdragon 835-chip van Qualcomm, de beste chip die je op dit moment krijgen, en 4GB werkgeheugen met 64GB opslagruimte. Laatstgenoemde is ook nog uit te breiden met een microSD-kaartje. Ook is er een dualsim-versie van de telefoon waar je twee simkaarten in kunt stoppen. Dan vervalt de optie voor een microSD-kaartje.

In de doos krijg je een paar fraaie oordopjes. Deze zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking, waardoor je ongestoord naar je muziek en series in de trein of vliegtuig kunt luisteren. De oortjes zijn voorzien van sensoren die de binnenkant van de oren scannen om het geluid daarop aan te passen. Ze werken goed en zijn een prima aanvulling op de U11. Het enige nadeel is dat ze niet draadloos zijn, en je moet ze verbinden via de usb-c-ingang aan de onderkant van de telefoon. De U11 heeft namelijk geen koptelefooningang.

Lekker snel

De U11 draait op Android 7.1 Nougat met HTC's eigen softwareschil eroverheen. Die is minimaal aanwezig, waardoor de software overzichtelijk oogt en lekker rapt aanvoelt. De HTC-apps zijn bijvoorbeeld grotendeels vervangen door de beter uitgewerkte Google-apps. Zo heb je maar één foto-, agenda- en mail-app. Dat scheelt vervelende dubbelingen en het neemt ook minder ruimte in.

Maar, als ik één ding aan de software zou mogen veranderen, dan schrap ik Blinkfeed. Dat is een onderdeel links van je homescreen waar je onder andere nieuws, laatste tweets en Facebook-berichten vindt. Maar het nadeel is dat je er ook een hoop meuk ziet, bijvoorbeeld advertenties voor apps of thema's. Gelukkig kun je een andere launcher-app installeren om Blinkfeed te deactiveren.

Fijne camera

De 12 megapixel-camera aan de achterkant van de U11 neemt mooie kiekjes en doet dat snel. Hij haalt net niet de kwaliteit van de iPhone 7 of Galaxy S8, maar een kniesoor die daarop let. Het is gewoon een fijne camera die in verschillende situaties - licht, donker, portret of actie - prima foto's schiet.

Aan de voorkant vind je de 16 megapixel-camera voor het schieten van selfies. Ook daarvan is de kwaliteit in orde. Een fijne optie is de 'selfie panorama', waarmee je een hele groep mensen op je selfie zet.

De U11 gaat het tij niet keren

De grote vraag is: gaat HTC nu eindelijk eens wat meer smartphones verkopen? Het noodlijdende bedrijf heeft écht weer een verkoopsucces nodig, want topmodel HTC 10 verkocht ondermaats en de HTC U Ultra was gewoonweg geen goede koop.

De vraag is dan: gaat de U11 het tij voor HTC keren? En ondanks dat de U11 een goede en kwalitatief hoogstaande telefoon is, onderscheidt HTC zich opnieuw niet echt van het gros van de andere smartphones. Het grote probleem voor HTC: andere telefoons - zoals de Galaxy S8 - onderscheiden zich wél, en met succes.

Daar komt nog eens bij dat de opkomende Chinese concurrent OnePlus volgende week zijn langverwachte OnePlus 5 gaat presenteren, die naar verwachting meer biedt voor minder geld. Daarom is het voor HTC te hopen dat die holographic achterkant nog heel lang hip blijft.

