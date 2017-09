Eerste indruk Lego Boost: programmeerlol vanaf 7 jaar

Jongeren kinderen kunnen nu ook Lego-robotjes programmeren met de Boost-set. "Het bouwen is slim opgedeeld in kleine stappen."

Lego Mindstorms is al sinds 2006 op de markt en de huidige EV3-set al sinds 2013. Nog steeds is die Lego-set een mooie manier om in aanraking te komen met programmeren, maar echt kindvriendelijk is het allemaal niet. Lego raadt het aan vanaf 10 jaar oud, maar ook dan moet je een dosis geduld hebben. Met name de visuele programmeertaal en de instellingen van de brick (waar het computertje in verstopt zit) kunnen lastig zijn.



Lego zag dat zelf ook in en komt nu met Boost, een vergelijkbare bouwset waar je meerdere robots mee kunt maken en programmeren. Dit keer werkt alles vanaf een tablet-app in een veel eenvoudigere vormgeving. Officieel is de set geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. De Boost-set heeft minder sensoren dan de EV3-set, maar met een hub met motor, een tweede motortje en een kleur- en afstandsensor zijn nog steeds heel aardige apparaten te bouwen.

Stapje voor stapje

Standaard kun je de robot Vernie bouwen, Frankie the Cat (met hysterische gezichtsuitdrukkingen), een gitaar, een Lego-fabriek die zelf objecten bouwt en een soort tractortje. Lego heeft het bouwen slim opgedeeld in kleine stapjes. Zo hoef je niet een hele robot te bouwen voordat je iets kunt uittesten. Je bouwt iets, probeert iets uit, voegt iets toe, probeert weer iets uit en uiteindelijk heb je een volledige robot gebouwd waar je mee kunt klieren.



Kinderen kunnen met de app eenvoudige If this then that-recepten maken. Kortom: de basis van het programmeren. Frankie the Cat herkent bij ons de oranje dop van een melkfles, laat dan een scheet en gaat met grote ogen op z'n gat zitten. Succes verzekerd.



Doordat er een keur aan modellen te bouwen is én er zoveel stappen te doorlopen zijn, zullen je kinderen wel even zoet zijn met de Boost-set. Waar de Mindstorms-set echt meer voor tieners werkte, is Boost een erg leuke manier om je kinderen in aanraking te brengen met de basis van programmeren en wat simpele robotica.

De prijs van de set is ook een stuk aantrekkelijker dan die van de grote broer. Officiële verkoopprijs is €159. Maar wie even speurt vind hem ook voor €140 op het web. Dat is een flink bedrag voor een doos Lego, maar een schijntje voor een onderhoudende cursus programmeren.

Meer over Lego:

Lego's nieuwe Millennium Falcon-set is de grootste ooit



Met dit pakket bouw je zelf een drone van Lego

Hoe Lego de meest winstgevende speelgoedmaker werd

Educatieve tech op Bright Day

Meer leerzaam speelgoed is te testen tijdens Bright Day in onze speciale Kids Corner. Bright Day, het techfest van Nederland, is op 18 en 19 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Kijk voor meer informatie op day.bright.nl.