Eerste indruk: LG G6

LG's nieuwe toestel werd vorige week onthuld op een grote telecombeurs, maar Bright had hem al een paar uurtjes in huis.

Zodra je de G6 in je handen hebt, valt meteen het scherm op. De LG G6 heeft geen schermverhouding van 16:9, zoals de meeste smartphones en tv's. In plaats daarvan heeft LG gekozen voor een scherm van 18:9. Daarmee is die in verhouding wat langer en smaller dan bijvoorbeeld een iPhone 7 Plus.

Mede door dit nieuwe schermformaat kan de G6 twee apps naast elkaar tonen. Handig als je bijvoorbeeld tegelijk Facebook en Facebook Messenger open hebt staan. Of een Youtube-video wil kijken, terwijl je aan het browsen bent op het web.

Jammer is wel dat je niet meerdere tabbladen van dezelfde webbrowser naast elkaar kunt zien. Als ik twee webpagina’s tegelijk open wil hebben, moet ik dus twee verschillende browsers gebruiken. Het duurt nog wel even voordat de G6 op de markt komt, dus LG heeft nog tijd om de optie om twee sites makkelijk naast elkaar te zien in te bouwen.

Nog een klein nadeel van het nieuwe grote scherm: voor mijn kleine handjes is die nét iets te groot. Ik kan niet bij het drop-down menu zonder de telefoon het toestel te verschuiven in mijn hand.

Handige foto-modus

Zodra je de camera opent, wordt het voordeel van het nieuwe scherm meteen duidelijk. Je kan namelijk meteen zien wat voor foto je hebt gemaakt. Is die is mislukt, kan je hem meteen verwijderen. Dat scheelt een hoop mislukte foto’s op je geheugenkaart.

Toch zit er wel ook weer een kleine maar aan vast. Als je gebruik wil maken van deze functie, neemt hij de foto’s in 4:3-formaat, als een vierkantje dus. Wil je foto’s schieten in de gebruikelijke 16:9 of het nieuwe 18:9 formaat, dan neemt de camera weer het hele scherm in beslag.

Je kan hier wel makkelijk tussen wisselen, en het verschil wordt meteen duidelijk. Ter demonstratie zie je hieronder wat voorbeelden.

Dit is de foto geschoten in 4:3. Let vooral op de ruimte naast het laptopscherm.

Deze foto is geschoten in 16:9, als een ‘normale’ smartphone dus. Je ziet meteen dat de field of view veel groter is.

En dit is dan hetzelfde shot in 18:9 formaat. Het totale beeld is weer groter. Dit zijn dus foto’s die je vooralsnog alleen met een G6 kan schieten.

Sowieso werkt de camera in onze korte kennismaking erg lekker. We waren vooral onder de indruk van de stabilisator. Je kan prima een wandeling maken terwijl je filmt, op het beeld zie je er vervolgens bijna niks van.

Verder lijkt het nieuwe flaggenschip-toestel van LG op veel fronten een vooruitgang met de G5 van vorig jaar. De batterij is groter, de ingebouwde camera’s hebben een hogere resolutie en in tegenstelling tot de G5, is de G6 wel waterdicht. Dat betekent ook dat de batterij niet meer verwisselbaar is. Dat vind ik persoonlijk wel een nadeel, maar dat hangt natuurlijk ook af van je eigen voorkeur.

Groter scherm op kleiner oppervlak

De G6 is qua oppervlakte kleiner dan G5, en is ook ook dan de directe concurrent: de iPhone 7 Plus. Ondanks het kleinere oppervlakte is het scherm van de G6 wel groter, met name dankzij de dunne schermranden. De G5 had een scherm van 5,3 inch, die van de G6 is met 5,7 inch net een stukje groter. Meer scherm voor minder toestel dus.

Dat was ook het doel van dit toestel, vertelt LG-manager Jeroen Peters ons. LG merkte dat de smartphone steeds meer taken ging overnemen die je normaal gesproken op de computer uitvoerde. Bijvoorbeeld je bankzaken, films kijken, kleding bestellen, etc. Om dat beter te faciliteren, wilde ze het scherm groter maken. Maar het toestel zelf mocht niet groter worden. Het moet immers nog wel makkelijk in je broekzak passen. En dat lukt met de G6 prima.

Begin april, prijs onbekend

De grote vraag is nog alleen: Wanneer komt het toestel uit? De ambitie is om de G6 begin april te lanceren. En de prijs? Dat is nog een ‘discussiepunt’, zegt Peters. Maar volgens hem kunnen we wel verwachten dat die in lijn zal zijn met andere vlaggenschip-toestellen.

