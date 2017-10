Eerste indruk NBA Live 18: draait alles om de buitenkant?

NBA Live gaat de strijd aan met NBA 2K18. Na wat uren te hebben gemaakt met beide basketbalgames, blijkt NBA Live aardig verslavend te zijn.

De basketbalgame NBA Live 18 is in de kern niet zo goed als de concurrent NBA 2K18 en toch speel ik hem vaker. Hoe kan dat? Gaat het bij een goede game om de binnenkant of de buitenkant?

Na een uurtje of twee met beide games was het voor mij kraakhelder: NBA Live is een stuk beter geworden, maar de kunstmatige intelligentie achter het spel komt niet in de buurt bij wat 2KSports gepresteerd heeft en dus is Live de mindere game. Maar nu ik ze beide een tijdje in huis heb, start ik toch vaker EA Sports' basketbalgame op. Hoe is het mogelijk?

Pac-Man

In Fifa 95 ontdekte ik na veelvuldig spelen dat je in het verlengde van de 16 meter lijn, een blokje naar rechts, kon schieten en altijd raak schoot. Daarmee was de lol wel een beetje van het spelletje af. Het was geen simulatie van voetbal meer, maar een soort Pac-Man in voetbaluiterlijk geworden. Wat 2K de afgelopen jaren steeds verbeterd heeft, is precies die kant van het spel.

Als je een speler hebt die zijn man makkelijk voorbij kan spelen, komen er andere verdedigers helpen na 1 of 2 geslaagde pogingen. Of de verdediger geeft je meer ruimte voor je afstandsschot om te voorkomen dat je langs hem dribbelt. Je zult dus je tactiek moeten aanpassen. De NBA 2K spellen zijn daar zo goed in geworden, dat je soms verrast wordt door de slimmigheid van je computergestuurde tegenstanders. Verdedig te ver van de basket, dicht op je man, en hij stapt langs je en rent richting de basket.

Grind versus beloning

NBA Live 18 is een stukje dichterbij gekomen, maar ligt nog zeker drie jaar achter op wat er bij de concurrent gebeurt. Op dat gebied dan. Want games hebben meer aspecten die bepalen of je terugkomt. Veel mobiele games gebruiken aspecten uit gokmachines om je geïnteresseerd te houden. Virtuele muntjes die rinkelen als je er een paar punten verdiend hebt. Positieve visuele feedback, zelfs als je verliest. Allemaal kleine beloningen om je aandacht er bij te houden.

EA Sports kan dit als geen ander en in Live 18 word je getrakteerd op munten, levels die omhoog vliegen, hype die steeds groter wordt en basketbalschoenen, zweetbandjes en andere gekkigheid voor je karakter. Je wordt constant beloond voor je tijd achter je gameconsole. Gezien mensen uren kunnen spenderen met lullige repetitieve taken als plantjes in een moestuin klikken, alleen om virtueel beloond te worden, is een fraai vormgegeven basketbalspel spelen dubbel de moeite als je dezelfde soort beloning ontvangt.



NBA 2K18 gebruikt ook beloningsstructuren, maar je moet veel meer doen om veel minder vooruit te komen. Met een 20 tal wedstrijden achter de kiezen is mijn speler in NBA Live al zoveel verbeterd dat hij een basisplaats verdiend heeft. In NBA 2K moet je daar 2 tot 3 keer zo lang over doen. Daarnaast kun je bij NBA 2K meedoen aan trainingen, naar de sportschool gaan om je energie te vergroten en moet je langs het kantoor van je agent om geld op te halen. Dat voelt regelmatig als werk. Met laadschermen tussendoor en repetitieve oefeningen. Er is een binnenbocht om dat werk niet te hoeven doen, maar dan moet je geld neertellen. Echte euro's om je capaciteiten als speler te vergroten.

Visueel spektakel

Behalve dat je minder werk hoeft te doen om vooruit te komen in NBA Live 18, krijg je ook nog eens meer visueel spektakel. De gelijkenissen van de spelers zijn niet altijd even goed, maar het totaalbeeld is veel fraaier. De scan van je eigen hoofd die je in beide games kunt maken, pakte in mijn geval ook positiever uit voor Live. Voeg daaraan toe dat EA Sports prachtige videoproducties maakt die voor wedstrijden op straat of in de NBA de sfeer even goed neerzetten en NBA Live lijkt alsnog de meest aan te raden basketbalgame van dit jaar.

Maar voordat je de game gaat bestellen: herinner je je de Pepsi-test nog? Veel mensen bleken na het drinken van een slokje Pepsi en een slokje Coca Cola de eerste lekker te vinden. Maar na het drinken van het hele glas, veranderde de stemming. Ik vermoed dat dit bij Live versus 2K ook wel eens zo kan zijn. Speel je het spel niet te vaak dan wint EA Sports. Wil je een game waar je het hele seizoen mee speelt, dan is naar alle waarschijnlijkheid 2KSports de juiste keuze.



