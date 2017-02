Eerste indruk: Prey wordt de nieuwe BioShock

Prey, van dezelfde makers als Dishonored, is een ode op BioShock, System Shock, Deus Ex en Half-life. Jan speelde het beginstuk van de game: "Het was creepy."

Veel gamers zagen met lede ogen toe hoe Bioshock-bedenker Ken Levine in 2014 opstapte bij ontwikkelaar Irrational Games na een grondige reorganisatie door uitgever Take Two Interactive. De kans is zeer klein dat er ooit nog een BioShock 3, komt maar met Prey hebben we een spirituele opvolger te pakken. Tegelijkertijd kun je niet om de vergelijkingen met Deus Ex, oudje System Shock én Half-life heen. Ik speelde recent de eerste anderhalve uur van deze spannende actie-RPG waarbij je als Morgan Yu belandt op een enorm ruimteschip waar een buitenaardse levensvorm de boel heeft overgenomen en voor dood en verderf zorgt.

Koffiemok als vijand

In onderstaande clip zie je hoe ik voor het eerst in contact kom met mimics. Deze donkere wezentjes doen direct denken aan de Headcrabs van Half-life met een groot verschil: ze kunnen zich veranderen in alledaagse voorwerpen als koffiemokken, prullenbakken, schoenen, kastjes, enzovoort. Je kunt dus niks meer vertrouwen in de omgeving.

Schiet je een weg door het ruimteschip

In deze clip vergaar ik twee nieuwe wapens; de GLOO Cannon en de Stun Gun. Die eerste is met name interessant omdat deze vijanden bevriest in een soort purschuim, waarna je ze met je waterpomptang tot pulp kunt rammen. Maar je kunt ook je eigen 'bruggen' van schuim maken en zo makkelijker op hoger gelegen platformen komen. Alle wapens zijn overigens te upgraden gedurende het spel.

Engineer, Scientist of Security?

Hier komt het RPG-karakter van de game goed in beeld. Middels neuromods kun je je lichaam aanpassen, zodat je beter kunt hacken, meer schade kunt pakken, beter gefocust blijft tijdens shootouts, enzovoort. Later verkrijg je ook alien-vaardigheden en dan wordt de game nóg spookachtiger. Er zijn drie 'paden' te weten engineer, scientist en security waarbij direct de verschillende speelstijlen duidelijk worden. Al kun je natuurlijk ook van alles een beetje pakken. In deze clip komt ook je inventory en het hacken goed in beeld.

Gigantisch groot

In de vierde en tevens laatste clip, doet een nieuw wapen zijn intrede (de shotgun), een nieuwe grotere vijand (The Phantom) maar veel belangrijker: zie je goed hoe enorm groot het ruimteschip Talos I wel niet is. Vanuit de lobby kun je alle kanten op. De game kent een verhalende hoofdquest maar tal van zij-opdrachten en dito verhaallijnen alsook verzoekjes van overlevende crewleden dienen zich in rap tempo aan. Je bent vrij om te gaan en te staan, je eigen routes te kiezen, te bepalen welke opdracht je eerst pakt en hoe jezelf sterker en vaardiger maakt.

Prey verschijnt 5 mei voor PC, PS4 en Xbox One.