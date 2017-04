Eerste indruk: slimme beveiligingscamera Panasonic Nubo

De beveiligingscamera Panasonic Nubo werkt goed, maar de cloudopslag is prijzig.

De Nubo is een kleine beveiligingscamera die werkt via een app. De camera is makkelijk te bevestigen door de magneten aan de achterkant. Hij werkt zowel met wifi als met een 4G-verbinding: handig voor als er bijvoorbeeld geen wifi-netwerk beschikbaar is of voor als de wifi wegvalt. De kwaliteit van de beelden is goed en ze zijn makkelijk via de app terug te kijken. Ook kun je via de app spraakberichten sturen en handmatig screenshots maken.

Een grote tekortkoming van de camera is dat hij alleen goed bruikbaar is in combinatie met een abonnement. Zonder zo’n abonnement kun je de camera wel live bekijken, maar je kunt de beelden niet terugkijken. Die abonnementen zijn behoorlijk duur: vanaf 10 euro per maand. Daarvoor krijg je maandelijks 250 mobiele meldingen en 10 dagen opslag in de cloud. Dit komt bovenop de stevige verkoopprijs van 349 euro.



