Eerste indruk: Uvex slimme skibril

Rutger testte de Uvex Snowstrike VT-skibril, die automatisch kiest uit vier verschillende tinten op basis van het omgevingslicht.

Uvex maakt allerhande helmen en brillen voor in de sneeuw, maar de meest geavanceerde is de Snowstrike VT. Een skibril die voor alle lichtsituaties geschikt is. Wie wel eens vanaf de schaduwkant van de berg de bocht omdraaide om vol een wit glanzende piste in de volle zon tegen te komen, weet dat een skibril geen overbodige luxe is. Het vervelende is dat die bril op de schaduwkant te donker is en aan de andere kant misschien te licht. Tech to the rescue.

Onze leraar Economie II had in de jaren 80 al een bril die vanzelf meekleurde met het omgevingslicht, maar voor op de piste is die techniek niet snel genoeg. Daar moet binnen een tiende van een seconde de tint kunnen verschieten. Dat kan de Snowstrike. Bij het instappen in de skilift en het achteromkijken naar de stoeltjes verschiet de bril binnen een seconde soms 3 keer van tint. Dat is op de piste niet het geval gelukkig. Alleen als het echt nodig is verandert de bril de tint. Dat werkt zo goed dat na het afzetten van de bril de wereld er soms wonderlijk geel van kleur uit ziet.

Eén keer opladen voor een weekje skiën

De kleine accu kan opgeladen worden via een USB-poortje (in de tv op de hotelkamer bijvoorbeeld) en gaat dan 30 uur mee. Een weekje skiën op één lading moet dus kunnen. In drie dagen kreeg ik hem niet leeg in ieder geval.

In tegenstelling tot wat ik in de video beweer kost de Snowstrike VT €399. Maar daar heb je dus eigenlijk vier brillen voor.

In Bright TV testten we afgelopen week deze slimme bindings voor snowboarders, waarmee je kunt terugzien hoe je op je board stond.