Is er nog ruimte voor de New Nintendo 2DS XL?

Op 28 juli verschijnt de New Nintendo 2DS XL. Jan pakt de nieuwe portable spelcomputer uit én geeft een geschiedenislesje.

Het blijft raar. Een spelcomputer met 2D in zijn naam die deel uitmaakt van de 3DS-familie. Hoe dan ook, de New Nintendo 2DS XL verschijnt 28 juli (149 euro), maar wij hebben het apparaatje al enkele weken in bezit. Hij komt in twee typische, frisse kleur-uitvoeringen en ligt lekker in de hand. Alles wat de New Nintendo 3DS XL kan, kan de New Nintendo 2DS XL ook, behalve 3D-beelden weergeven.

Jan heeft een hele reeks voorgangers uit zijn collectie bij elkaar gesnuffeld. Zo kun je goed de progressie zien die de verschillende Nintendo-handhelds hebben doorgemaakt. Maar heeft deze New 2DS XL nog bestaansrecht nu je met de Nintendo Switch ook onderweg kan spelen?



