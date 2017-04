Galaxy S8: prachtig scherm, matige assistent

De Galaxy S8 zet met zijn scherm de nieuwe standaard, maar slimme assistent Bixby stelt nog teleur.

Het infinity screen. Zo noemt Samsung het scherm van de Galaxy S8 dat grotendeels de voorkant bedekt. Het is prachtig: elke keer als je het scherm inschakelt, sta je weer versteld van hoe mooi het eruit ziet. Naast het grote scherm is de Galaxy S8 ook standaard voorzien van de aflopende schermranden van de Edge-variant van het toestel. Daardoor lijkt het scherm nog groter dan het is, omdat er geen schermranden meer zijn. Ook gaat het swipen vanaf de zijkant net wat lekkerder.



Met het 5,8 inch infinity screen zet Samsung de nieuwe standaard voor smartphones. Het bekijken van video's, lezen van verhalen en maken van foto's is echt een genot met de Galaxy S8. Het zal ook niet lang meer duren voordat andere fabrikanten het voorbeeld van Samsung gaan volgen.

Vingerafdrukscanner verplaatst

Een andere belangrijke ontwerptechnische verandering is de verplaatsing van de vingerafdrukscanner. Die zit niet meer op de voorkant, maar op de achterzijde: precies naast de camera. Als je de telefoon vasthoudt moet je je vinger links van de cameralens bewegen. Op die manier kun je hem ontgrendelen. Dat gaat niet zo lekker. De Galaxy S8 is vrij lang en als je hem aan de onderkant vasthoudt is het lastig om met je vinger de scanner te bereiken. Ook linkshandigen gaan er niet op vooruit, omdat ze hun wijsvinger flink moeten oprekken om de scanner te bereiken.

De vingerafdrukscanner is in ieder geval een betere keuze dan de irisscanner, waarvoor je echt met je ogen wijd in de frontcamera van de telefoon moet kijken. Dat staat niet alleen vreemd, het werk ook nog eens niet als je vooruit kijkt of als de omgeving donker is.

Het design van de Galaxy S8 is verder grotendeels gelijk aan dat van zijn voorganger. Opnieuw maakt het Zuid-Koreaanse bedrijf gebruik van glas voor de behuizing en zit er - voor veel mensen belangrijk - weer een koptelefooningang aan de onderzijde.

Bixby nog niet bruikbaar

Er is wel een nieuwe knop, aan de linkerkant van het scherm net onder de volumeknoppen, waarmee je de slimme assistent Bixby oproept. Helaas laat Samsung je niet een andere actie aan de knop koppelen, waardoor je vastzit aan Bixby. Dat is helemaal niet zo handig, want Bixby is nog verre van bruikbaar. Zo is de spraakassistent nog niet eens te gebruiken: Samsung zegt dat deze 'later dit voorjaar' beschikbaar komt. En als je de spraakassistent wilt gebruiken, zit je voorlopig ook nog vast aan het Engels. Bixby verstaat geen Nederlands.

Maar Bixby heeft nog meer functies. Zo kan de assistent wijn herkennen door een samenwerking met Vivino, en producten bestellen via Amazon. Laatstgenoemde werkt helaas nog niet heel goed: als je een Apple Watch scant weet Bixby dat het om een horloge gaat, maar niet dat het een smartwatch of Apple Watch is.

De komende maanden moet Bixby door het gebruik van kunstmatige intelligentie slimmer worden. Dat is ook nog nodig, want een foto van de Eiffeltoren werd 'herkend' als een flatgebouw in New York.

Indrukwekkende accuduur

De hardware is met een snelle Samsung-chip, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte in orde: apps starten snel op en games lopen soepel. Als je nog een micro-sd-kaartje hebt kun je die ook weer in de Galaxy S8 gebruiken. Op die manier kun je onder andere muziek, video's en foto's makkelijk overzetten en de opslagruimte vergroten tot 256GB.

Ook de accuduur maakt indruk. Zelfs met zo'n groot scherm houdt de telefoon het nog lang uit: rond 18.00 zaten we, na intensief gebruik, nog op zo'n 50 procent. Ook krijg je er een oplader bij waarmee je de Galaxy S8 snel kunt opladen. De telefoon ondersteunt tevens draadloos opladen.

Software en camera

Op softwaregebied heeft Samsung dit jaar opnieuw vooruitgang geboekt. Zijn schil om Android heen wordt elke keer weer beter. Het design oogt rustig en overzichtelijk, en laat je jouw telefoon grotendeels naar eigen wens instellen.

De software biedt ook een apart scherm voor Bixby, waar je onder andere het laatste nieuws, je afspraken en het weer ziet. Dit widget-scherm laadt regelmatig net iets te traag, waardoor het de snelheid van de telefoon naar beneden haalt. Je hebt daarentegen wel de keuze om een andere launcher te installeren, waarmee je het Bixby-scherm verwijdert.

De 12 megapixel-camera van de Galaxy S7 was één van de beste camera's van vorig jaar, en de Galaxy S8 heeft precies dezelfde. Aan de ene kant is dat een teleurstelling, want Samsung innoveert op dit gebied nauwelijks. Aan de andere kant krijg je wel een camera die nog steeds tot de beste smartphonescamera's van het moment behoort.

De frontcamera is er wel flink op vooruit gegaan. In plaats van 5 megapixels is de frontcamera voorzien van 8 megapixels, en is er nu autofocus toegevoegd. Dat is enorm fijn voor een camera aan de voorzijde, die automatisch scherpstelt op je gezicht. Daardoor maak je sneller scherpe selfies.

S8 als desktop gebruiken met DeX

Eén van de beste functies van de Galaxy S8 komt in de vorm van een accessoire: DeX, een dock waarmee je de Galaxy S8 aan een computerscherm verbindt. Het DeX-station (149 euro) heeft twee usb-poorten en ingangen voor ethernet en hdmi, waarmee je van je telefoon een computer maakt.

Dat werkt zo: de Galaxy S8 is voorzien van een desktopmodus waarmee je apps op een groter computerscherm kunt gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor Chrome, Word en de foto-app. Al je documenten en instellingen op één apparaat werkt namelijk heel fijn.

Hoewel veel consumenten de Galaxy S8 waarschijnlijk gewoon puur als telefoon kopen, zal een kleine groep blij zijn dat de telefoon ook als desktopcomputer is te gebruiken.

Conclusie:

​De Galaxy S8 is vanaf 28 april te koop voor een prijs van 799 euro. De iets grotere variant, de Galaxy S8+ met een 6,2 inch-scherm, gaat 899 euro kosten. Het zijn flinke prijzen: de Galaxy S7 begon vorig jaar bij een prijs van 'maar' 699 euro.

De prijsverhoging komt omdat de Galaxy S8 standaard is voorzien van gebogen schermranden. Daar betaalde je voorheen ook al vaak 100 euro extra voor. Er zijn nog steeds goedkopere opties, zoals de OnePlus 3T, maar die tippen qua design en camera niet aan de Galaxy S8.

Als je nu een Galaxy S6 over en ander twee jaar oud toestel hebt, is de upgrade echt de moeite waard. Je moet alleen even Bixby links laten liggen.

