Logitech Brio 4K-webcam: prijzig maar futureproof

Logitech bracht onlangs een high-end webcam uit, voor wie in betere kwaliteit wil videobellen. Jan testte hem.

In het najaar van 2016 bracht Logitech de C922 Pro Stream Webcam uit, de opvolger van de C920. Een fijne webcam voor streamers of meer casual gebruikers. Met de Brio richt Logitech zich echter op de zakelijke markt. Bedrijven dus die veel gebruik maken van videobellen en -vergaderingen. Maar de techsavy-gebruiker die het beste van het beste wil, zit met de Brio ook op de eerste plaats. Deze webcam is namelijk in staat om 4K-beelden weer te geven, waarmee je dus in zeer hoge kwaliteit kunt conference callen en streamen, mits je internetverbinding het toelaat.

Wie videobelt er in 4K?

De vraag is echter: voor wie en waarom is dit bedoeld? De resolutie van 4096 x 2160 pixels is natuurlijk prachtig, maar een veelgebruikte toepassing als Skype ondersteunt deze resolutie vooralsnog niet. Met de inburgering van 4K-monitoren is dat echter geen kwestie van of maar wanneer, maar vooralsnog zal er in de regel nog niet heel massaal video-gebeld worden in 4K. Doe je dat toch, dan lockt de framerate op 30 frames per seconde, hetgeen in principe genoeg is. Wil je soepelere beelden opnemen: bij lagere resoluties beschik je bij Full HD over 60 fps en bij HD over een flitsende 90 fps. Voor 4K foto's nemen is deze webcam natuurlijk ook geschikt, en dankzij de 5x optische zoom in combinatie met 4K blijft het beeld ook zeer fraai als je ver inzoomt.

Goed beeld bij weinig licht

Tricky voor webcams is altijd het licht. Of het gebrek en de onvoorspelbaarheid ervan. De Brio ondervangt dit met de RightLight-technologie en HDR (High Dynamic Range). Hierdoor past het licht zich zo aan dat je met te veel of te weinig licht altijd goed in beeld blijft. Verwacht geen spectaculaire HDR-effecten zoals je die gewend bent bij HDR-tv's of gaming maar wel een heel goed, strak en stabiel beeld. Met het geluid zit het verder ook wel snor. De twee microfoons op de camera geven spraak goed weer en filteren het omgevingsgeluid netjes uit. Geinig: gebruik je Windows Hello, dan kun je met de infrarood gezichtsherkenning inloggen op je computer.

De allerbeste

Valt er dan niks aan te merken op de Brio? Jawel. Het prijskaartje is pittig. De adviesprijs luidt 239 euro, maar hij wordt door meerdere webwinkels voor een paar tientjes minder aangeboden. Het andere minpuntje is de rubberen grip die nogal gammel is. Dat is voor een dergelijk duur en hoogwaardig apparaat een beetje ongepast. Dat gezegd hebbende is dit simpelweg technisch de beste webcam van dit moment, eentje die helemaal klaar is voor de toekomst.