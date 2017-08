Nieuwe Star Wars-drones die vechten met lasers

Propel komt met mini-drones die op Star Wars-ruimteschepen lijken en met elkaar vechten met lasers. We zagen ze al in actie.

Propel introduceert dit najaar nieuwe drones die eruit zien als drie ruimteschepen uit Star Wars: de X-Wing, Darth Vaders TIE Advanced X1 en de Imperial 74Z speeder bike. De drones halen snelheden van 56 km/u. De behuizingen bevatten veel details en zijn met de hand geschilderd. De drones kunnen stunts verrichten en hebben een speciale modus waarmee je kunt leren vliegen zonder te crashen.

De Star Wars-drones kunnen tegen elkaar vechten door met lasers te schieten. Als je drie keer wordt geraakt door de laser, gaat je drone automatisch landen. Het wordt mogelijk om ook op afstand drone-gevechten te houden. Propel zegt tegen Bright ook speciale toernooien te willen organiseren met de Star Wars-drones. Ook consumenten zouden zelf toernooien kunnen houden. We kregen de drones onlangs al te zien en spraken er met Propel over:



De Star Wars-drones blijven maar acht minuten in de lucht op een volle accu. Er worden twee extra accu's bijgeleverd, evenals een extra setje propellers. Sommige extra onderdelen kunnen via een app gratis worden besteld. De bediening gaat via een app en een controller. De drones hebben propellers aan de onderkant die ervoor moeten zorgen dat ze stabieler vliegen. De propellers zijn transparant, zodat de drones in het donker nog meer op mini-ruimteschepen moeten lijken.

De nieuwe Star Wars-drones zijn later dit jaar te koop. In de VS kosten ze 179 dollar. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. Volgens Propel komen er later nog meer modellen van de Star Wars-drones.

Volg het nieuws vanaf IFA 2017

