Review: Pioneer Rayz Plus, ruisonderdrukkende oordopjes

Deze oordopjes van Pioneer bieden intelligente ruisonderdrukking zonder batterij en zijn dankzij de app veel slimmer dan ouderwetse oordopjes.

De iPhone 7 verscheen zonder koptelefooningang. Dat kwam Apple op veel kritiek te staan, maar de stap biedt evenveel nieuwe kansen als ergernissen. De Rayz Plus-oordopjes van Pioneer maken optimaal gebruik van de Lightning-aansluiting van de iPhone op een manier die met de traditionele mini-jack niet zou kunnen. De Rayz Plus zijn namelijk in-ear oordopjes die werken zonder eigen batterij, maar via Lightning voorzien worden van stroom.

Dat is een groter voordeel dan je misschien denkt. Deze oordopjes hoef je namelijk nooit op te laden en nooit van een nieuwe batterij te voorzien. Als je iPhone nog stroom heeft, werken de Rayz Plus volledig. Maar wat als je halverwege een lange vliegtuigvlucht ineens een lege iPhone hebt? Dan moet je je koptelefoonsnoer omruilen voor een laadsnoer zeker? Nou, niet met deze Rayz Plus. Onderaan het snoer zit een blokje met een Lightning-ingang. Steek er een oplader in, en je kan je iPhone opladen en tegelijkertijd geruisloos luisteren. Toegegeven, het ziet er misschien een beetje vreemd uit maar het werkt uitstekend en in de praktijk zorgt het blokje niet voor ongemak.

'Appcessory'

Toch is het de koppeling met de Rayz-app die deze oordopjes naar een hoger niveau tillen. De oordopjes werken prima recht uit de doos: noise cancelling werkt, de knoppen op de afstandsbediening werken. Maar de eerste keer krijg je ook de vraag of je de Rayz-app wil downloaden, en dat is sterk aan te raden. De Rayz Plus-oordopjes zijn namelijk wat Pioneer ‘Appcessories’ noemt: hardware die naadloos samenwerkt met een app.

In die Rayz-app kun je een aantal hele handige dingen doen. Om te beginnen: je kan de noise cancelling afstellen op basis van je huidige situatie. Want als je in een druk café zit te werken moet je hele andere geluiden wegfilteren dan wanneer je in het vliegtuig zit. De app luistert bij opnieuw afstellen even naar het geluid om je heen, en daarna worden de oordopjes plots hoorbaar stiller. Een bijzonder handige functie die de oordopjes verrassend ruisonderdrukkend maken, veel meer dan je van dopjes in plaats van een koptelefoon zou verwachten.

Daarnaast kun je in de app zelf de equalizer naar smaak instellen. Maar het handigste: je kan kiezen welke functies je aan de vierde knop op de afstandsbediening wil toevoegen. Er is plaats voor drie functies: enkel drukken, dubbel drukken en lang drukken. Met die knop kan je de ruisonderdrukking aan en uit zetten, opnieuw kalibreren of de microfoon op stil zetten. Ook de functie HearThru kan aan de knop gekoppeld worden. Met die functie aan komen omgevingsgeluiden door de muziek heen, bijvoorbeeld om veilig met de oordopjes door druk te verkeer te fietsen. Als laatste kan je met de vierde knop ook apps openen, zoals bijvoorbeeld de telefoon-app of Apple Music.

Al die instellingen worden niet in de app opgeslagen, maar direct op de oordopjes. Heel handig, want zo kun je de oordopjes van je iPhone in je iPad steken en blijft alles op precies dezelfde instellingen staan. Zelfs als de Rayz-app niet op de iPad in kwestie staat. Een slimme stap, die extra mogelijkheden biedt wanneer je daar behoefte aan hebt, maar die niet in de weg zit in het gros van de gevallen wanneer je gewoon oordopjes wil hebben.

Conclusie

De Pioneer Rayz Plus zijn oordoppen voor wie niet wil overstappen naar draadloos, maar wel iets moderners wil dan mini-jack. De uitgebreide functies maken de Rayz Plus stukken veelzijdiger dan de Lightning-oordopjes die bij een iPhone 7 worden geleverd, zonder ingewikkelder of zorgelozer worden.

De aanpasbare ruisonderdrukking is indrukwekkend, de vierde knop en laad-ingang zijn erg handig en de koppeling met de app is slim. En dan klinken de Rayz Plus ook nog eens uitstekend. Zoals we gewend zijn van in-ear kan de bass veel dieper dan bij normale oordoppen, maar ook de middentonen en hoge tonen komen goed tot hun recht.

De Pioneer Rayz Plus zijn er in goud en zilver, en exclusief in de Apple Store in zwart en roségoud. Ze kosten 179,95 euro.

Lees meer artikelen in de rubriek Eerste Indruk