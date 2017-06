Review Surface Laptop: goed MacBook-alternatief

Met Microsofts Surface Laptop heeft de Macbook er een geduchte concurrent bij.

Windows-laptops zijn er in overvloed. Goede ook: neem de Zenbook-lijn van Asus of de Thinkpad-apparaten van Lenovo. Maar Microsoft? Die maakt nauwelijks laptops. Wel tablets met toetsenborden of laptops met gekke verwijderbare tabletschermen. Maar een normale laptop? Dat niet. Tot nu. De Surface Laptop is een rechtstreekse aanval op de Macbook Air. De laptop van Microsoft is ook dun, licht en snel, en het instapmodel wordt voor een betaalbare 1149 euro verkocht.



Inderdaad: de Surface Laptop heeft wat weg van de Macbook Air. Net als bijna alle laptops die dun en licht zijn. Het ontwerp van de Apples is een soort gemeengoed geworden, en daar is niets mis mee. De Surface Laptop ziet er dan ook stijlvol uit, met enkel het Microsoft-logo aan de bovenkant en een normale usb-poort aan de zijkant. Hij is zelfs nog wat kleiner dan de 13 inch-versie van de Macbook Air.



Met één hand doe je het scherm omhoog terwijl de Surface Laptop stevig blijft staan. Het zijn dit soort kleine details waar Microsoft op heeft gelet. Net als het scherm: dat is met 13,5 inch en een beeldverhouding van 3:2 net iets hoger is dan normale breedbeeld-schermen. Zo'n hoger scherm is fijn tijdens het browsen: er past immers meer van de website op. Ook is het scherm aanrakingsgevoelig. Dat houdt in dat je ook Windows 10 met je vingers kunt bedienen. Klinkt misschien raar, maar het is soms heel fijn om gewoon even iets op het scherm aan te tikken in plaats van de touchpad op het toetsenbord te gebruiken. En als je het niet gebruikt zit het touchscreen ook niet in de weg.

Binnenkant met nep-suède

In plaats van metaal maakt Microsoft gebruik van stof voor de binnenkant van de laptop. "Hey, heeft jouw laptop een tapijt of zo", was één van de opmerkingen die ik van vrienden te horen kreeg. De kunststof heet alcantara en wordt normaal gebruikt als een alternatief voor suède. Dan weet je ook precies hoe de stof voelt. Ik heb gemengde gevoelens bij het gebruik van de stof. Aan de ene kant voelt het lekker aan, maar een de andere kant verwacht ik dat de stof na meer dan honderd uur zweterige handpalmen erop te hebben gehad niet meer zo fris eruitziet als nu. Dan denk ik dat ik liever gewoon een volledig metalen laptop zou hebben.

Toch heeft de stof nog een ander voordeel: door minuscule gaatjes in de stof kon Microsoft de speakers onder het toetsenbord plaatsen. De speakers creëren ook een flink geluid, en omdat het geluid uit het toetsenbord komt heb je ook nog eens het idee dat het ruimtelijk klinkt.

Windows 10S

De Surface Laptop wordt geleverd met Windows 10S. Dat is een speciale versie van Windows 10 waarmee je alleen apps vanuit de Windows Store kunt installeren. Zodra je een programma buiten deze winkel installeert, bijvoorbeeld via een .exe-bestand, krijg je een melding te zien met de vraag of je gratis wilt upgraden naar Windows 10 Pro.

Niet twijfelen en direct op ja drukken is dan het antwoord. Want Windows 10 Pro is gewoonweg hét besturingssysteem dat je kunt draaien. De Windows Store heeft lang niet alle apps die je wilt gebruiken, zoals Chrome, 1Password of de volledige versie van Photoshop. Vroeg of laat kom je zo'n app tegen en moet je Windows 10 Pro installeren.

Dat installatieproces is wel zo gepiept. Je drukt op ja, wacht een minuutje of tien en draait Windows 10 Pro. Het andere grote voordeel van dit besturingssysteem is dat hij standaard wordt voorzien van Bitlocker, de app waarmee je harde schijf wordt versleuteld. Mocht je de Surface Laptop kwijtraken of worden gejat, dan zitten je privégegevens als wachtwoorden en documenten achter de digitale slot en grendel.

Ook is de Surface Laptop voorzien van een webcam die je gezicht herkent. Dat werkt in de praktijk goed: als ik de laptop openklap word ik direct ingelogd. Dat ligt wel aan de omgeving, want zodra het een beetje donker is heeft de camera een stuk meer moeite met mij te herkennen.

Hardware en accuduur

De Surface Laptop komt beschikbaar in vier hardware-configuraties. De goedkoopste heeft een Intel Core i5-chip met 4GB RAM en 128GB opslag en kost 1149 euro. Ik heb de variant met 8GB RAM en 256GB opslag (1449 euro) getest. Die zou ik minimaal aanraden als je de Surface Laptop overweegt. Een laptop met 4GB werkgeheugen kopen is vragen om problemen, want de komende jaren is dat echt te weinig om Windows en al je favoriete programma's soepel te blijven draaien. Daarnaast zijn er nog twee duurdere configuraties met Intel Core i7-chips, met 8GB RAM en 256GB opslag (1779 euro) en met 16GB RAM en 512GB opslag (2499 euro).

De accuduur van de Surface Laptop is met zo'n acht uur in orde. Je kunt er meestal een volle werkdag mee werken als je niet de hele tijd video's of foto's bewerkt. De 14,5 uur video kijken waarmee Microsoft adverteert heb ik echter nooit gehaald. Je laadt de laptop op met een speciale oplader van Microsoft, en niet via de algemeen geaccepteerde usb-c-kabel. Jammer, maar dat zal voor velen geen reden zijn om de laptop niet te kopen.

Goede strakke laptop

Er zijn goedkopere Windows-laptops, krachtigere Windows-laptops en Windows-laptops die je als tablet kunt gebruiken door het scherm eraf te halen. Er zijn ook Windows-laptops met meerdere usb-poorten en ruimte voor een micro-sd-kaartje. Maar eigenlijk wil ik al jaren gewoon een goede strakke laptop van Microsoft. En dat is dan ook precies wat het bedrijf heeft gemaakt.

De Surface Laptop heeft een fraai design, is gemakkelijk in de rugtas te stoppen en beschikt ook nog eens krachtige hardware. De Macbook heeft eindelijk een waardig Windows-alternatief.

Bekijk ook onze eerste indruk van de Surface Laptop na de presentatie van de laptop in mei in New York:



