Sold in 60 seconds: K'ablekey, geheugenstick voor iPhone

De K'ablekey is een geheugenstick voor aan je sleutelbos met een Lightning- en USB-poort. Kopen of niet?

Een geheugenstick voor je iPhone die je aan je sleutelbos hangt. Dat is de K'ablekey van PK Paris. Je sluit hem via Lightning op je iPhone of iPad aan en via USB 3.0 op je computer. Hij is ook te gebruiken om een Apple-apparaat op te laden via je laptop. De versie met 16GB kost 60 euro. Kopen of niet? Nina vertelt het je in 60 seconden:



