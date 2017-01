Fitgirl: hardlopen én headbangen met draadloze oordoppen PKParis

Brights eigen fitgirl Hannelore probeerde draadloze oordoppen van het merk PKParis.

In de rubriek Fitgirl testen we elke week een nieuwe sportgadget. Dit keer: de draadloze K'asq-oordoppen van PKParis. Deze waterproof stereo-oordoppen kunnen 5 uur lang draadloos muziek afspelen op een volle batterij. Ze zijn via Bluetooth ook te koppelen aan smartwatches als de Apple Watch. De K'asq-oordoppen kosten 130 euro.

