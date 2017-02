Maak kans op een sporthorloge: download onze app

We vergeleken twee nieuwe smartwatches voor sporters. In een prijsvraag in onze app kun je ze ook winnen.

We geven de Samsung Gear Fit 2 en Fitbit Blaze weg in een prijsvraag binnen onze app. Dus download die gratis Bright-app: iPhone of Android. Huidige app-gebruikers zien de prijsvraag op de voorpagina (na opnieuw opstarten van de app.)

Hannelore loopt deze week in Bright TV met meerdere sporthorloges om haar pols. Ze zocht uit waar je zoal op moet letten als je op zoek bent naar een echte sportwatch. We hebben het niet over stijlvolle smartwatches die een verlengstuk zijn van je smartphone, maar om horloges die zijn bedoeld om mee te sporten. Hieronder zet Hannelore enkele tips op een rij.

Sporten en apparaten

Kijk eerst naar voor welke sporten je een sporthorloge wilt gebruiken. Als je in de sportschool zit, moet je watch weer aan andere eisen voldoen dan als je vaak op de fiets zit. Kijk ook naar welke apparatuur je al gebruikt. Werkt de watch wel samen met jouw type telefoon of computer? Niet alle horloges ondersteunen alle Android-apparaten of werken ook samen met de iPhone. Ook kan het handig zijn als je je fietscomputer of je draadloze oordoppen kunt laten samenwerken met je sporthorloge.

Je favoriete apps

Je kunt met elke sportwatch wel hardlopen. Het is daarbij vooral belangrijk om te kijken met welke apps je graag loopt. Niet elke watch heeft een koppeling naar bijvoorbeeld Nike Running, Runkeeper of Strava. Gebruik je Myfitnesspall of wil je Spotify kunnen luisteren tijdens je training? Allemaal apps waar je rekening mee kunt houden bij je aanschaf.

Met of zonder gps

En wil je je telefoon thuis laten tijdens je workout? Dan heb je een watch met gps nodig. Niet elke watch met gps doet het even goed en houd er rekening mee dat je iets duurder uit bent als je voor een horloge met gps kiest.

De Gear Fit 2 van Samsung is zo'n sporthorloge met gps. Maar erg nauwkeurig werkt hij volgens Hannelore niet. Een ander minpunt is de accuduur. Je haalt er een fietstocht van 3,5 uur mogelijk niet mee. Wel heeft hij een prachtig scherm. Ook werkt de Gear Fit 2 sinds kort ook samen met de iPhone.

Accuduur

Een alternatief is de Fitbit Blaze, die geen gps heeft (dan moet je de Fitbit Surge hebben). Maar door het ontbreken van GPS is de batterijduur van de Fitbit Blaze wel langer dan die van de Gear Fit 2. Ik heb er een week mee gedaan en hem aan gehad tijdens meerdere workouts van minstens twee uur en nog was de batterij niet op. Fitbit is een echte motivator. Als je bepaalde doelen wilt behalen, afvallen, meer sporten of beter slapen, dan zal deze app je proberen te motiveren door meldingen en mailtjes.

Een nieuwe Bright TV zie je elke maandagavond op RTL Z. Abonneer je ook op ons YouTube-kanaal.

Download onze app en maak kans op deze horloges

We geven deze twee sporthorloges weg in een prijsvraag die alleen in onze app is te zien. Download de gratis Bright-app: iPhone of Android. Ga op zoek naar de prijsvraag-pagina die in de app zit verstopt (hint: op de voorpagina, mogelijk na refreshen) en geef antwoord op de vraag waar jij zo'n sporthorloge voor zou willen gebruiken. Succes!