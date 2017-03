De plussen en minnen van de Nintendo Switch

De Nintendo Switch zorgde in de eerste twee weken voor veel gejubel, gemekker én gedoe. De belangrijkste positieve en negatieve punten op een rij.

1. Nintendo Switch is een verkoopsucces

Bij Nintendo heerst momenteel een jubelstemming: de Nintendo Switch gaat als warme broodjes over de toonbank. In de eerste week werd de spelcomputer al 1,5 miljoen keer verkocht. De Switch brak in de eerste dagen meerdere van Nintendo's verkooprecords. Ook in de Benelux is het de 'best verkopende nieuwe Nintendo-spelcomputer ooit'.

2. De Switch is bijna nergens meer leverbaar

Twijfelaars of gamers die niet snel genoeg pre-orders plaatsten, vissen momenteel achter het net. De Switch is op dit moment nagenoeg nergens verkrijgbaar, op een dubieuze tussenpartij na, die het apparaat voor woekerprijzen als 600 euro aanbiedt. Deze week kwamen kort nieuwe leveringen beschikbaar (onder andere bij Bol.com), maar die waren binnen mum van tijd weer uitverkocht. Nintendo heeft op de aanhoudende wereldwijde vraag gereageerd en wil dit jaar ruim 16 miljoen exemplaren van de Switch produceren, terwijl het eerst 8 miljoen stuks wilde maken.

3. De nieuwe Zelda is een meesterwerk

Meer nog dan het unieke concept van de Switch - hij is zowel onderweg als portable console als thuis in een dock te gebruiken - is de nieuwe Zelda dé reden voor het voorlopige succes. Een nieuwe spelcomputer wil je als fabrikant lanceren met een 'systemseller': een game waarvoor mensen speciaal de console gaan kopen. En dat is The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Maar liefst 89 procent van de Switch-kopers schafte ook de nieuwe Zelda-game aan. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat er geen game gebundeld zat bij het systeem. Ter vergelijking: bij de Wii zat Wii Sports gebundeld en bij de Wii U was dat Nintendo Land. Breath of the Wild krijgt unaniem hoge cijfers van de pers, en terecht.

4. Gedoe met linker Joy-Con-controllers

Er was en is nog steeds bij een groep spelers gedoe met de linker Joy-Con-controller. Het probleem is dat sommige gebruikers last hebben van synchronisatieproblemen, waardoor de besturing in games niet goed reageert. Denk aan Link die voortdurend dezelfde kant op blijft lopen, of vertraging bij indrukken van knoppen en de daadwerkelijke actie die daaraan gekoppeld is. Nintendo stelt dat sommige objecten voor storing kunnen zorgen en werkt achter de schermen hard aan een oplossing. Het is in ieder geval handig om de Switch niet achter je tv, of in de buurt van een aquarium te zetten. Zowel thuis als bij de redactie van Bright hebben we hier echter geen last van gehad. We hebben dan ook geen aquaria, zelfs geen vissenkom.

5. Krassen en flikkerende schermen?

Koop je een nieuwe spelcomputer, krijg je een Windows-achtig blauw/oranje 'scherm des doods'. De meldingen hiervan zijn gelukkig op één hand te tellen en worden door sommige media onevenredig groot uitgemeten. Mocht je toch een onfortuinlijk exemplaar bemachtigd hebben, dan heb je natuurlijk gewoon garantie. Een ander probleem is dat het scherm van de Switch nogal snel krast door het apparaat in en uit de dock te halen. De meest simpele tip: doe een beetje voorzichtig, maar een screenprotector van een tientje lijkt geen overbodige luxe.

6. Online modi erg kaal

Groot kritiekpunt op de Switch is dat de online omgeving op dit moment nog erg kaal is. Zeker in vergelijking met de concurrentie (PlayStation en Xbox) zijn de online functionaliteiten ronduit Spartaans. Zo kun je nog geen apps van derden installeren (Netflix en Spotify schitteren door afwezigheid), kun je niet livestreamen, kun je geen video's delen, kun je nog geen oude klassieke Nintendo-games downloaden en is er nog geen abonnementsdienst. Dit moet op termijn allemaal wel komen, stelt Nintendo, maar we moeten nog geduld hebben.

In het najaar gaat de online service volledig live en die gaat vanaf dan geld kosten, waarschijnlijk tussen 17 en 25 euro per jaar. Wat je voor dat geld krijgt, is onduidelijk, maar naar verwachting zal online multiplayer gaming hieronder gaan vallen, wat nu dus nog gratis is. Wel weten we dat gebruikers met een abonnement elke maand een gratis klassieke NES- of SNES-game krijgen, al kan die maar één maand worden gespeeld.​ Hopelijk schroeft Nintendo dat laatste nog terug, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.

7. Wachten op meer games?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is natuurlijk een gedroomde launchgame en de game 1-2 Switch is een ideale partygame, maar hoe nu verder? Mario Kart 8 Deluxe is een aangepaste Nintendo Switch-versie van de Wii U-game uit 2014. Inderdaad een drie jaar oude game die wel voor 60 euro in de winkels ligt op 28 april. Dat voelt toch een beetje verkeerd. Had die titel voor 30 euro in de winkel gelegd, dan had je fans en critici tevreden weten te gehouden. Voor de zomer moeten Splatoon 2 en Arms uitkomen. Dit najaar komen er nog een Fire Emblem-titel en een FIFA-game naar de Switch. En voor de Kerst moet Super Mario Odessey in de winkels liggen. Daarnaast worden er de komende maanden vast nog wel een paar nieuwe titels aangekondigd. Nintendo omarmt de indies ook. Dat was duidelijk te zien in een uitgebreide trailer. Het lijkt dus wel goed te komen met de continue stroom aan nieuwe games, alleen moet er dan niet teveel worden uitgesteld.

Conclusie

De Nintendo Switch is een fijne spelcomputer die als hybride apparaat zichzelf meteen bewijst. Het is heerlijk om overal van de ervaring van een 'traditionele spelcomputer' te kunnen genieten in de portable modus. Tegelijkertijd kent de console wat kinderziektes, is de online omgeving nog karig en zijn sommige games te duur. Als alle beloofde games dit jaar uitkomen en Nintendo ook zijn online zaakjes beter op orde krijgt, ziet het er goed uit voor de Switch.

Subscribe op ons YouTube-kanaal