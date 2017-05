Mario Kart 8 Deluxe: weer een topper voor de Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch is een port van de Wii U-game Mario Kart 8 uit 2014. Desondanks breekt de game verkooprecords, en terecht.

De aankondiging van Mario Kart 8 Deluxe bracht zelfs de meest verstokte Nintendo-fan een tikje in verlegenheid. 60 euro voor een drie jaar oude game? Was dat nou wel zo handig van de Japanners? Blijkbaar wel, want Mario Kart 8 Deluxe is op de eerste verkoopdag in de VS al 459.000 keer over de toonbank gegaan.



Daarmee is het de snelst verkopende Mario Kart-game ooit. Hiervoor stond dat record op Mario Kart Wii U uit 2008 met 433.900 verkochte exemplaren in Amerika op de eerste dag. De nieuwe Nintendo Switch doet het dan ook goed. Van de console zelf zijn inmiddels 2,7 miljoen stuks verkocht.

Toch blijft het curieus dat een Wii U-game uit 2014 opnieuw zo massaal aanslaat. Want de verbeteringen van de Switch-versie zijn niet echt wereldschokkend. Maar wat is en blijft dit een leuk spel.

Wat kun je verwachten?

Als je de vorige spelcomputer van Nintendo langs je heen hebt laten gaan - zoals velen - dan is dit verplichte kost voor je Switch. Al het goede van de vorige Mario Kart-games zien we terug in Mario Kart 8 Deluxe. Kortom: beroemde en populaire Nintendo-personages nemen het tegen elkaar op in doldwaze kartraces, inclusief Mario, Luigi, Yoshi, Link uit The Legend of Zelda, en nieuwkomers Inkling-jongen en Inkling-meisje uit de Splatoon-serie. Het (deels) onderwater racen, de gliders, de bekende, aangepaste tracks, een sloot nieuwe tracks en ga zo maar door.

Grootste vernieuwing in deel 8 was (en is) nog steeds de mogelijkheid om ondersteboven en op zijn kop te racen. Dat zorgt voor aangenaam spektakel en net wat meer tactiek. Oogde Mario Kart 8 op de Wii U al ronduit prachtig, op de Switch is het helemaal genieten. Of je de game op een tv-speelt of onderweg, het oogt allemaal retestrak en kleurrijk.

Mario Kart 8 Deluxe voor onderweg?

Ja. De charme van de Switch die je als tablet meeneemt, komt erg goed tot zijn recht met een game als Mario Kart 8 Deluxe. Je wipt het pootje eruit, zet de Switch neer op een tafeltje, klikt de Joy-Con's eraf en speelt binnen mum van tijd tegen een vriend of vriendin. Sowieso is de multi-player veelzijdiger dan ooit.

Naast onderweg kun je thuis op de bank met twee of vier spelers tegelijk op een televisie (wel een extra setje Joy-Cons in huis halen) spelen, online tegen anderen spelen en je kunt zelfs met twee lokale coureurs online deelnemen aan races met 12 spelers van over de hele wereld. De online opties zijn overigens nog erg Spartaans. Je kunt tegen elkaar spelen, de online modi werken, maar dat is het ook wel. Het is functioneel, maar kent verder weinig toeters en bellen.

Hoe zit het met de vernieuwde Battle Modus?

Een van de weinige kritiekpunten op de Battle Modus uit Mario Kart 8 was dat 'ie een beetje karig was en niet specifieke, daarvoor ontworpen spelomgevingen kende. Dat is nu opgelost. Met acht nieuwe levels en vijf nieuwe modi is het de battle-modus geworden zoals die had moeten tijden ten tijde van de originele release. Er zijn nieuwe levels gemaakt voor de Battle Mode zoals Battle Stadium, Sweet Sweet Kingdom, Urchin Underpass, Dragon Palace, Lunar Colony en Urchin Underpass en Sweet Sweet Kingdom.

Daarnaast zijn klassiekers zoals Wuhu Town uit Mario Kart 7, Luigi’s Mansion uit Double Dash en Battle Course 1 van Super Mario Kart terug van weggeweest. Terugkerende modi houden je wel even zoet, maar de grote nieuwe mode is Renegade Roundup. Daarin jaagt het ene team op het andere: de Authorities zitten achter de Renegades aan. Deze kat-en-muismodus zorgt alleen al voor heel veel race- en botsplezier.

Het gelijk van Nintendo

Het was sjiek van Nintendo geweest als het deze game voor 45 of 50 euro in de winkel had gelegd. Gewoon omdat je toch een game van drie jaar oud in huis haalt met kleine aanpassingen. Maar een klassieker blijft een klassieker en dit is simpelweg de beste Mario Kart-game ooit.

Het verkooprecord in Amerika (en de Europese cijfers zullen er niet voor onderdoen) bewijst Nintendo's gelijk. Mocht je Mario Kart 8 gemist hebben, dan is dit een no-brainer. Maar zelfs al heb je de game voor de Wii U gespeeld, dan nog ga je hier weer opnieuw heel veel plezier aan beleven.

