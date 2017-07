In 1 minuut maak je van je fiets een e-bike

Met dit wiel tover je een gewone fiets om tot een elektrische fiets.

Het UrbaNext E-Bike Wheel zet je in 60 seconden op je fiets. Het enige wat je hoeft te doen: het wiel vervangen en de bijgesloten handgreep vast maken op het stuur. Koppel deze twee componenten aan elkaar en je hebt een elektrische fiets.

Het wiel heeft drie modi. Een volledig elektrische modus, een modus met trapondersteuning, waarbij het trappen geen moeite meer kost, en een modus waarbij je zoals normaal fietst. Bij het wiel zit een app waarmee je allerlei informatie kan aflezen, zoals afgelegde afstand en tijd, en de resterende hoeveelheid accucapaciteit. In de accu van het wiel zit ook een ingebouwde USB-poort, voor het opladen van je telefoon of andere apparaten.



Het basispakket met 1 wiel en een handgreep kost 283 euro. De levering vindt vanaf augustus plaats. Het concept van een speciaal wiel dat een gewone fiets elektrisch maakt, bestaat al langer. Zo zagen we eerder de Copenhagen Wheel en de Geo Orbital.



Nieuwe e-bike VanMoof

Onlangs testten we de nieuwe versie van de e-bike Electrified S van VanMoof, waarmee je binnen een paar seconden op 32 km/u zit.



