17 Aandoeningen opsporen met blaastest

Wetenschappers hebben een blaaspijpje ontwikkeld waarmee het mogelijk is om tot zeventien verschillende aandoeningen op te sporen.

Verschillende ziektes en aandoeningen kunnen worden gedetecteerd aan de hand van de adem van een patiënt. Tuberculose, taaislijmziekte, hoge bloeddruk en verschillende vormen van kanker zijn allemaal te achterhalen aan de hand van de stoffen in iemands adem.

Een groep wetenschappers onder leiding van Hossam Haick van het Israëlische Instituut voor Technologie heeft nu een apparaatje ontwikkeld waarmee het mogelijk is een groot aantal verschillende aandoeningen op te sporen nadat een patiënt erin heeft geblazen, zo meldt Quartz.

De wetenschappers verzamelden de adem ruim 1400 patiënten die leden aan zeventien verschillende aandoeningen. Zo was het mogelijk om van elk van de aandoeningen, variërend van MS tot nierkanker, een ‘ademafdruk’ vast te stellen. Zo’n ademafdruk bevat informatie over de verschillende stoffen die in iemands adem voorkomen en in welke verhoudingen ongeveer.

Op basis van deze gegevens kan de door Haick en de zijnen ontwikkelde breathalyzer nu in ruwweg negen van de tien gevallen vaststellen of iemand aan een bepaalde ziekte lijdt. Dat is overigens nog onvoldoende om het apparaat daadwerkelijk te gaan gebruiken in de gezondheidszorg. Volgens Quartz moet de accuratesse daarvoor eerst nog een stuk omhoog, naar 99 procent.