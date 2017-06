56 nieuwe emoji gelanceerd: van dracula tot broccoli

In maart waren ze al klaar, maar nu worden de 56 nieuwe emoji uitgerold over de verschillende platforms.

Onder de nieuwe emoji zijn dracula, elven, een vrouw met hoofddoek, een pretzel en broccoli. Unicode, de organisatie die de emoji bijhoudt en beheert, heeft de update dinsdag gelanceerd.

Op Twitter en in de laatste Androidversie kun je ze al gebruiken. iPhone- en iPad-gebruikers moeten nog even geduld hebben. Apple laat de komst van nieuwe emoji meestal samenvallen met de release van een nieuwe iOS-versie. Het onlangs aangekondigde iOS 11 verschijnt later dit jaar.

