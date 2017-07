60 procent waant zich veilig op publieke wifi

Zestig procent van de consumenten denkt op publieke wifi-hotspots veilig te zijn, terwijl 53 procent onbeveiligd netwerk niet van een beveiligde hotspot kan onderscheiden.

Dat meldt beveiligingsbedrijf Symantec na een onderzoek in 15 landen, waaronder Nederland. Het bedrijf ondervroeg 15.000 mensen, onder wie duizend Nederlanders. Enerzijds zegt bijna de helft van de mensen geschokt te zijn als hun financiële gegevens digitaal op straat komen te liggen, maar tegelijkertijd denkt 60 procent veilig te kunnen internetten op openbare wifi-netwerken.

Volgens het onderzoek zou meer dan de helft van de consumenten bereid zijn om zonder na te denken informatie uit te wisselen, te delen of zelfs iets te moeten doen, zoals het ruilen van vliegtuigstoel of hotelkamer, zolang hen dit maar een sterk wifi-signaal oplevert.

Bijna drie kwart van de mensen gebruikt geen Virtual Private Network (VPN), terwijl dat een van de simpelste manieren is om je gegevens te beveiligen. Een op de zes mensen denkt zelfs dat hun informatie 'heel veilig' is op openbare wifi-netwerken. Een ander onderzoek wees onlangs ook al op de populariteit van onveilige wifi-netwerken onder Nederlanders.

Belangrijk op vakantie

Een kwart van de mensen heeft wel eens gebruik gemaakt van een wifi-netwerk zonder toestemming van de eigenaar en 8 procent raadde of hackte het wachtwoord. Bijna de helft van de mensen kan ook niet langer dan een paar minuten zonder verbinding. Zodra ze bij een vriend thuis of in een café of hotel aankomen, vragen ze om de inloggegevens.

Bijna driekwart van de ondervraagden geeft zelfs aan dat het wifi-netwerk belangrijk is bij de keuze voor een hotel of een ander vakantieverblijf. Bijna de helft beweert zelfs een vliegmaatschappij uit te kiezen op basis van de beschikbaarheid van wifi. Bij deze antwoorden kan je je vraagtekens zetten, want een hotel of een vakantie-appartement boek je meestal van te voren online en je hebt dan geen idee hoe goed het wifi-signaal op de locatie in werkelijkheid zal zijn.

Bekijk ook de reportage over onveilige openbare wifi-hotspots uit Bright TV en lees onze tips voor veilig wifi-gebruik.



Volg ook het Bright YouTube-kanaal