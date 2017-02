80 nieuwe Pokémon in update voor Pokémon Go

De Pokémon Go-hype is allang voorbij, maar de game krijgt deze week wel weer een broodnodige update.

Niantic en The Pokémon Company International hebben vandaag bekendgemaakt dat later deze week 80 extra Pokémon zullen verschijnen in Pokémon Go. Dit zijn Pokémon die oorspronkelijk werden ontdekt in de regio Johto in de videospellen Pokémon Gold en Pokémon Silver. De mobiele game was een grote hit in de zomer van 2016 en is wereldwijd meer dan 500 miljoen keer gedownload.

Behalve de nieuwe zakmonsters worden in de nieuwste update nieuwe spelmechanismen geïntroduceerd, zoals nieuwe confrontatie-functies, nieuwe evolutie-items, twee nieuwe Berries en meer kleding en accessoires voor Trainer-avatars. De aankondiging gaat gepaard met een nieuwe trailer.