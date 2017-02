80 nieuwe Pokémon verschenen in Pokémon Go

De Pokémon Go-hype is allang voorbij, maar de game heeft vrijdagochtend een broodnodige update gehad.

Na de update zijn 80 extra Pokémon beschikbaar gekomen. Dit zijn Pokémon die oorspronkelijk werden ontdekt in de regio Johto in de videospellen Pokémon Gold en Pokémon Silver. De update zorgde afgelopen nacht voor overbelaste servers. Pokémon Go was een grote hit in de zomer van 2016 en is wereldwijd meer dan 500 miljoen keer gedownload. Er is nog altijd een grote groep fanatieke spelers.

Behalve de nieuwe zakmonsters worden in de update nieuwe spelmechanismen geïntroduceerd, zoals nieuwe confrontatie-functies, nieuwe evolutie-items, twee nieuwe Berries en meer kleding en accessoires voor Trainer-avatars.

Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic zou het ook mogelijk willen maken om Pokémon onderling te ruilen. Ook zei de ceo van Niantic vorig jaar dat spelers in de toekomst met hun Pokémon tegen elkaar kunnen vechten.