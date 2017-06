9GAG-oprichter: we zijn memes sneller beu

9GAG maakte de internetmeme groot. We spraken met 9GAG-oprichter Ray Chan over de veranderingen in online humor.

Grappige plaatjes en filmpjes van mensen of dieren die iets raars doen, gaan tegenwoordig de wereld over in no-time. Een klein decennium geleden moest je nog actief op zoek naar humor en flauwe grappen. Een van de eerste en meest efficiƫnte sites voor de lach was 9GAG. Sinds 2008 kunnen mensen daar terecht voor hun dagelijkse portie simpel vermaak.

Nog steeds is 9GAG erg populair: elke maand kijken er zo'n 150 miljoen mensen naar de grappen en grollen. Onlangs kwam de oprichter van 9GAG, Ray Chan, voor TNW Conference vanuit Hongkong naar Amsterdam. We vroegen hem naar wat er aan internethumor is veranderd de afgelopen 9 jaar. En wat maakt eigenlijk een goede internetmeme?

