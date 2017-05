Aanbod streamingdiensten in 2018 in hele EU beschikbaar

Het Nederlandse aanbod op streamingdiensten is over een klein jaar in de hele Europese Unie beschikbaar.

Vanaf volgend jaar voorjaar moet de content van onlinediensten, zoals muziek, series, ebooks en games, in alle EU-landen toegankelijk zijn. Daar heeft het Europees Parlement donderdag mee ingestemd. In februari was er al een akkoord over de nieuwe regels bereikt. Nu is het Nederlandse aanbod van bijvoorbeeld Netflix, Videoland of Amazon Prime Video in een ander EU-land nog niet te gebruiken.

Het blokkeren van toegang tot sommige betaalde tv-programma's (geoblocking) blijft onder de nieuwe regels wel toegestaan. Momenteel maken producenten van films en series nog in alle EU-lidstaten afzonderlijke afspraken over licenties met streamingdiensten. Dat blijft zo. De nieuwe regels voorzien alleen in een tijdelijke toegang tot content uit het eigen land.

Roamingkosten

Het streamen naar series of muziek op vakantie wordt binnenkort een stuk aantrekkelijker, doordat EU-burgers vanaf 15 juni geen roamingkosten meer betalen. Bekijk ook onze uitlegvideo over het afschaffen van de roamingkosten.



