Adobe kapt eind 2020 met Flash

Adobe gaat definitief de stekker uit browserplugin Flash trekken. Steve Jobs voorspelde dat 7 jaar geleden al.

Nieuwe technieken hebben de bekende browserplugin Flash grotendeels overbodig gemaakt, schrijft Adobe. "We zullen eind 2020 stoppen met het bijwerken en distribueren van de Flash Player." Het bedrijf moedigt het gebruik van 'open' technologieƫn als HTML5, WebGL en WebAssembly aan. In 2015 raadde Adobe voor het eerst het gebruik van Flash af.

Flash kampte regelmatig met beveiligingsproblemen en de ondersteuning door mobiele apparaten liet te wensen over. Zo ondersteunen Android en iOS al langer Flash niet meer, mede doordat de plugin op smartphones te veel stroom gebruikt. De populairste webbrowsers blokkeren tegenwoordig ook standaard Flash-content. Gebruikers moeten dan zelf op websites Flash handmatig inschakelen. Mede hierdoor blijven steeds minder websites Flash gebruiken.

Steve Jobs

Flash verscheen in 1996 en was vele jarenlang de meestgebruikte plugin voor het bekijken van video's en animaties en het spelen van games op websites. Wijlen Apple-oprichter Steve Jobs was een van de bekendste criticasters van Flash, dat hij traag en buggy noemde. Zijn open brief aan Adobe over Flash is hier nog terug te lezen.



