Advertentie-inkomsten dalen na update Safari

Apple heeft het lastiger gemaakt voor websites om Safari-gebruikers te tracken. En dat merken zij in hun portemonnee.

Om de privacy van zijn gebruikers beter te beschermen, paste Apple vorige maand zijn browser aan: daardoor kunnen websites bezoekers nu nog maximaal één etmaal na een bezoek blijven volgen. Dit tot ergernis van adverteerders en uitgevers die bij voorkeur zoveel mogelijk informatie over bezoekers willen verzamelen om hun zo gerichte reclame te kunnen voorschotelen.

De Safari-update van vorige maand heeft met name gevolgen voor uitgevers die afhankelijk zijn van persoonsinformatie afkomstig van derden voor het vertonen van advertenties, schrijft DigiDay. Zij hebben meer moeite om gerichte reclame te tonen en moeten daarom genoeg nemen met lagere advertentie-inkomsten.

Forse daling

“We zien nu al een impact op onze omzet, en verwachten dat die impact verder zal toenemen naarmate meer mensen de nieuwe versie van Safari installeren”, verklaart Paul Bannister van uitgever CafeMedia tegenover DigiDay. Volgens Bannister liggen de CPM-tarieven (cost per mille) voor Safari nu 10 procent lager dan verwacht. Andere uitgevers spreken van een inkomstendaling van 5 tot 20 procent bij advertenties die worden getoond aan Safari-gebruikers.

Uitgevers die zelf informatie over hun bezoekers verzamelen (bijvoorbeeld door hen te laten inloggen of aanmelden) en zelf hun advertentieruimte verkopen, hebben niet te lijden onder de aanpassing. Ongeveer een derde van het mobiele webverkeer verloopt via Safari.