Aftapwet: in de Eerste Kamer kan het nog spannend worden

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voor de wet waardoor geheime diensten internet massaal kunnen aftappen. Maar hoe zit dat in de Eerste Kamer?

De Nederlandse inlichtingendiensten willen internet aftappen. Dat mogen ze nu al, maar met de nieuwe wet kunnen ze ook grote hoeveelheden data in één keer onderscheppen, voor drie jaar opslaan en doorzoeken. Belangrijke adviseurs, waaronder de Raad van State, Autoriteit Persoonsgegevens, Commissie van Toezicht op de Veiligheidsdiensten (CTIVD) en Raad voor de Rechtspraak, uiten stevige kritiek op het wetsvoorstel in zijn huidige vorm. De eerste twee stellen zelfs dat het wetsvoorstel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) krijgt op deze vier punten kritiek.

1. De taps zijn te ongericht

In het wetsvoorstel wordt gesproken van 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie' om de internetkabel af te tappen. Maar hoe gericht is deze interceptie nu echt? Daarover blijft de conceptwet vaag, benadrukken verschillende advieseurs.

2. Onvoldoende toetsing

Als de geheime diensten het internet willen aftappen, dan moet een speciale commissie - bestaande uit twee oud-rechters en een deskundige - het verzoek vooraf goedkeuren. De Raad van State en Autoriteit Persoonsgegevens zijn bezorgd dat deze commissie niet streng genoeg is en enkel als 'stempelmachine' zal functioneren.

3. Data te lang bewaard

De data die door de geheime diensten worden afgetapt mogen drie jaar lang worden bewaard en onderzocht - ook de data van onschuldige burgers. Dat is veel te lang, zeggen de Raad van State, de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het om versleutelde data gaat, kan de bewaartermijn met drie jaar worden verlengd naar zes jaar.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zei eerder dat het het 'mogelijk nuttig' is als de geheime diensten zo ver terug kunnen zoeken. Daarnaast verzekerde hij dat overgrote gedeelte van de verzamelde data direct wordt verwijderd als het voor de geheime diensten niet interessant is. Dat staat echter niet zo in de wet, en daar is de CTIVD weer erg kritisch op.

4. Data gedeeld met derden

De verzamelde data mogen met andere geheime diensten, zoals de Amerikaanse of Britse, worden gedeeld - ook zonder dat er gecheckt is wat die data precies inhouden. Er wordt gevreesd dat buitenlandse geheime diensten de AIVD gaan inzetten om de internetkabels af te tappen, omdat Nederland één van de belangrijkste internetknooppunten huisvest.

​Meerderheid Kamer is voor

De VVD en PvdA zijn voor het wetsvoorstel. Ook het CDA steunt de conceptwet. Daarmee is er een ruime meerderheid van de Kamer voor deze wet. "De partijen die deze wet willen aanpassen zijn naïef, hypocriet en gevaarlijk", zei Tweede Kamerlid Jeroen Recourt van de PvdA vandaag tijdens het debat. Deze uitspraak is opvallend omdat zijn vertrekkende collega Astrid Oosenbrug ook tegen dit wetsvoorstel is. Als Recourt daarop wordt aangesproken, zegt hij 'niet zijn collega's te gaan beoordelen'.

D66, SP en GroenLinks stemmen niet in met het wetsvoorstel in deze vorm. Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 vroeg zelfs 75 minuten spreektijd aan om al zijn bezwaren aan de Tweede Kamer kenbaar te maken. Hij hekelt de 'het sleepnet' waarmee de AIVD data van burgers gaat verzamelen, om vervolgens deze berg informatie te doorzoeken op zoek naar opvallendheden.

De SP valt vooral over het feit dat de nieuwe conceptwet 'techniekneutraal' is geschreven. "Er wordt nu aan ons gevraagd om in te stemmen met technologieën die we nog niet kennen", aldus Tweede Kamerlid Ronald van Raak. GroenLinks vindt dat de geheime diensten te ongericht door data van burgers mogen neuzen, en dat deze data te lang worden opgeslagen. Daarvoor heeft Tweede Kamerlid Linda Voortman samen met de SP verschillende amendementen voor ingediend.

Eerste Kamer: spannend

Binnenkort wordt er gestemd over de Wiv. Omdat de VVD, PvdA en het CDA samen een ruime Kamermeerderheid hebben, is het aannemelijk dat de wet erdoorheen komt. Dan moet de wet nog door de Eerste Kamer. Deze samenstelling is anders dan de Tweede Kamer, en daar kan de stemming wel degelijk spannend worden. Daar hebben deze drie partijen 33 van de 75 zetels.

Dat hangt met name af van de stemming van de PVV. Tweede Kamerlid Martin Bosma was tijdens het debat kritisch op de huidige conceptwet en vindt dat het aftappen door de AIVD niet voldoende is afgebakend, maar staat 'niet onsympathiek' tegenover deze wet. Ook de kleinere partijen, zoals 50Plus, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP, kunnen uiteindelijk ook doorslaggevend zijn of de aftapwet door de Eerste Kamer komt en ook daadwerkelijk in deze vorm van kracht wordt.