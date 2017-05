Als eerste The Circle zien

Woensdag is de voorpremière van de confronterende film over hoe zeer een groot techbedrijf onze wereld kan beïnvloeden.

The Circle is een verfilming van het gelijknamige boek van Dave Eggers, waarin een angstaanjagende toekomst wordt geschetst. Todat je bedenkt dat je je al in deze situatie bevindt. Voor fans van de serie Black Mirror moet dit herkenbaar zijn. Actrice Emma Watson, in de rol van Mae, wordt aangenomen door het machtigste internetbedrijf ter wereld, gespecialiseerd in social media. De parallellen met Facebook en Google zijn niet ver te zoeken. Er volgt een revolutionair experiment waarin de grenzen van de privacy en de ethiek, en uiteindelijk ook die van haar persoonlijke vrijheid op de proef worden gesteld.

Filmavond over privacy

Wereldverbeterend filminitiatief Re:Set laat je deze film in FC Hyena in Amsterdam-Noord een dag eerder zien. De maandelijkse samenwerking in de vorm van een filmavond staat deze woensdag in het teken van privacy. “We nemen de razendsnel veranderende wereld van social media en wat dit met onze privacy doet onder de loep aan de hand van The Circle, ingeleid door Tijmen Schep als spreker”, vertelt initiatiefnemer en cameraman Marc Redmeijer. “Re:set wil met mainstream films ingeleid door gamechanging sprekers je met een andere bril naar de film laten kijken. Zo wordt de verbeeldende kracht van film gecombineerd met mensen en merken die het anders willen doen.” Iedere maand belichten ze een ander thema, zoals minimalisme (The Matrix), verborgen impact (Truman Show), constructive journalism (Children of Men) of durven dromen (Amelie).



En nu dus de voorpremière van The Circle, ingeleid door Tijmen Schep. Hij is technologiecriticus, privacy-ontwerper, mede-oprichter van SETUP | MediaLab Utrecht, dat datakwesties aan een breder publiek wil uitleggen. Zijn boek Design my Privacy is een beginnersgids voor privacyvraagstukken en een oproep om privacy als onderwerp op de kaart te zetten.

Als bonus wordt je voor de zaal opengaat gefêteerd op videokunst van het duo Jana Blom en Caitlin Berner van Glitterstudio.nl. Hun onderwerp is natuurlijk ook privacy.

