Amazon-algoritme adviseert bij maken explosieven

Het algoritme dat klanten van Amazon adviseert om ook nog iets anders te kopen, blijkt handig voor bommenmakers.

'Mensen die product A kochten, kochten vaak ook product B'. Het lijkt zo'n onschuldige feature op de Amazon-site die is bedoeld om mensen meer geld te laten uitgeven. Maar in sommige gevallen kan het verkeerd uitpakken. Volgens Channel 4 adviseert Amazon om op zichzelf onschuldige ingrediënten aan te schaffen in combinatie met andere stoffen, waardoor het mogelijk wordt om je eigen explosieven te maken.

Zo worden gebruikers die zoeken naar een populaire stof die wordt gebruikt bij de productie van voedsel, op het spoor gezet van andere ingrediënten waarmee het mogelijk is om explosieve zwarte poeder te maken.

Ook adviseert Amazon om drie chemicaliën in combinatie te kopen die een gevaarlijke reactie veroorzaken die onder meer wordt toegepast bij het doorsnijden van staal en bij brandbommen. Ook worden sommige gevaarlijke chemicaliën, die Channel 4 niet bij naam noemt, aangeraden in combinatie met stalen kogellagers, drukknop-schakelaars en batterij-aansluitingen.