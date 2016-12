Amazon Echo verzwijgt vermeende moordenaar

De Amerikaanse politie wil inzicht in wat de slimme speaker van Amazon aan geluid heeft opgevangen. De speaker stond in het huis van een vermeend moordenaar.

Amazon deed twee jaar geleden als eerste grote speler zijn intrede met een stemassistent voor in de huiskamer. Aan deze slimme speaker Echo kan alles worden gevraagd; hij zoekt het allemaal op. Verder kan hij muziek afspelen, afspraken verzetten en, natuurlijk, spullen kopen via Amazon. Na Amazon volgde onder andere Google met de Home, een vrijwel identieke speaker.

De kritiek op Echo en soortgenoten is dat de microfoon altijd aan staat en dus in principe de hele tijd mee kan luisteren. Welke gevolgen dit kan hebben, blijkt nu bij het onderzoek naar een moordzaak in Arkansas.

Amazon weigert

Volgens The Information heeft de politie Amazon opdracht gegeven om alle opnames van verdachte James Andrew Bates over te dragen. Hij gebruikte namelijk de slimme speaker in zijn huis. De politie hoopt in de opnames aanwijzingen te vinden voor de moord.

Aan Engadget laat Amazon weten niet mee te willen werken aan het verzoek. "Amazon zal informatie over klanten niet vrijgeven zonder een geldig en bindend juridisch verzoek." Wel was al bekend dat het bedrijf metadata van de speaker aan de politie heeft overgedragen. Amazon zegt verder niets te registreren zonder dat het wake-up woord 'Alexa' wordt gehoord.

Meer IoT in het huis

Naast de Echo was het huis ook uitgerust met een slimme watermeter. Deze registreerde dat de verdachte 530 liter water gebruikte in de nacht dat het slachtoffer werd gevonden in zijn hot tub. De moordonderzoekers dragen dit aan als bewijs; het zou gebruikt zijn om sporen te wissen.

De zaak doet denken aan de San Bernardino-zaak, waarin de FBI Apple voor de rechter daagde omdat het de iPhone van een massamoordenaar wilde kraken. Tot een eindoordeel kwam het niet: het lukte de FBI uiteindelijk toch, met hulp van een derde partij, om in de telefoon te komen.