Amazon geeft data slimme speaker aan politie

Amazon geeft de Amerikaanse politie na maanden verzet data van een Echo-speaker uit het huis van een moordverdachte.

Een opvallende verdachte in een moordzaak, de slimme speaker. Toch eiste de Amerikaanse politie eind 2016 bij Amazon de data van één van zijn slimme Echo-speakers met spraakassistent Alexa als mogelijk bewijs. De microfoon van die speaker staat altijd aan, en de verdachte in een moordzaak had zo’n slimme luidspreker in zijn huis staan.

Amazon weigerde de politie echter inzicht te geven in de informatie die de speaker heeft opgevangen. Eind februari diende het bedrijf bij de rechter een motie tegen het doorzoekingsbevel voor de speaker in, waarin Amazon zei dat de inhoud van de luidspreker beschermd wordt door het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Daar vallen onder meer het recht op vrije meningsuiting en academische vrijheid onder.

Verdachte geeft toestemming

Nog voordat de rechter die motie heeft kunnen behandelen, heeft Amazon die nu laten vallen, meldt The Guardian. De verdachte in de moordzaak heeft nu echter toestemming gegeven om de data die zijn slimme speaker heeft opgenomen aan de rechter te overhandigen. Amazon laat zijn bezwaar daarmee vallen.

De verdachte pleit onschuldig te zijn in de moordzaak. Het is nog maar de vraag of de slimme speaker daadwerkelijk belastend materiaal heeft opgenomen. De speaker luistert eerst namelijk naar startwoorden als ‘Alexa’ of ‘Echo’. Pas als zo’n woord wordt opgevangen begint de microfoon audio naar de servers van Amazon te sturen, maar soms verwarren dergelijke apparaten andere woorden of geluiden voor hun startwoord. In zo’n geval zou een apparaat onbedoeld wat informatie naar Amazon hebben gestuurd, en daar hopen de Amerikaanse aanklagers op.

Twee Amazon-speakers

Amazons slimme speaker Echo Dot en de grotere Echo zijn nog niet in Nederland beschikbaar. Ook herkent Amazon Alexa nog geen Nederlands. We testten de Echo Dot onlangs in de Uitpakparty:

