Amerikaanse MegaBot is klaar voor gevecht met Japanse robot

Twee enorme robots uit de VS en Japan gaan elkaar in september te lijf.

Team USA heeft zijn MegaBot nu af. De Eagle Prime’ weegt 12.000 kilo en is bijna 5 meter hoog. De robot is gewapend met een paintballkanon dat grote verfbommen afschiet. Met zijn klauwen verslindt de robot zijn tegenstanders.

De Japanse robot heet de ‘Kuratas’ en is bijna 1 meter kleiner dan zijn tegenstander. Het gevecht is in september live te zien op Youtube en Facebook. De battle was eerst in augustus gepland, maar is om 'logistieke redenen' een maand verschoven. Het bedrijf MegaBots haalde vorig jaar 2,4 miljoen dollar investering op voor het organiseren van gevechten tussen enorme robots.



De geldschieters van MegaBots zien grote kansen voor live-events met gigantische robots, maar bij het eerste gevecht mag nog geen publiek aanwezig zijn.



